日店家紛紛倒閉改賣「唐揚炸雞」 網友哀號：全日本都變成炸雞店

日式唐揚炸雞是一種頗受歡迎的平民美食，然而隨著經濟低迷，日本社會上居然出現了其他店家倒了，炸雞店卻越開越多的特殊現象。讓網友感慨如果持續下去，以後整個日本，都要變成一間巨大的唐揚炸雞店家。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本網友「miseromisero」日前在twitter上表示，家裡附近的松屋、coco壹番屋等店家都倒了，變成了唐揚炸雞專賣店。原有的地域生態喪失機能，遭到社會淘汰後，紛紛成為了唐揚炸雞店。要是繼續下去，將來人口減少，公園和公家機關無法營運，恐怕也會變成唐揚炸雞店，最後全日本都會變成一個巨大的唐揚炸雞店。

雖然有點半開玩笑，不過miseromisero的擔憂不是沒有原因的。報導指出，這兩年日本新開業的唐揚炸雞店，居然高達一千家以上。在疫情影響下，許多店家紛紛倒閉，由唐揚炸雞店取而代之，儼然成為日本不景氣中的特殊現象。

網友們紛紛表示「歷史不斷重演」、「然後每一家都說自己是獲得金賞的炸雞店」、「人口減少讓養雞的後繼無人，從此變成使用謎肉的炸雞」、「唐揚炸雞店（無人販售）」、「被炸雞佔領的命運」、「日本列島唐揚炸雞專賣店計畫」、「國旗也改成炸雞」、「唐揚炸雞式科幻」、「總比到處都是珍奶店好」。