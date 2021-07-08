清新爆紅「脫北正妹」近況曝光！外貌落差太大網驚：崩壞了

聞名國際的「最美脫北者」朴延美，曾於2015出版「為了活下去」一書講述自己與母親的脫北經歷爆紅，她也在2007年與一名美籍男子Ezekiel結婚，並且生下一名混血寶寶，不過近來有網友發現，近日的朴延美樣貌和過去清純形象的她相差甚遠，驚喊「這是整壞了嗎？」。

朴延美以為了活下去一書爆紅。 圖取自／yeonmi_park ig

童年的朴延美因目睹他人持有外國影片遭公開處決，也透過影片了解更多外部世界，於是在2007年與母親藉由人蛇集團協助越過中朝邊界，脫離北韓，逃往南韓生活，出版「為了活下去」一書講述脫北經歷，引發大眾高度關注，她也爆料，兩年前曾為北韓領導人金正恩的追殺目標之一，至今仍活在恐懼中。

不過近來有網友在PTT以「脫北正妹朴研美是不是已經壞了？」發文，他表示自己是朴研美支持者，但是最近看她越覺得長得很奇怪，感覺已經整到跟當初清新的她差太大，然後一直po到處遊山玩水，參加奢華宴會的動態，而且也被爆出早就和第一任老公離婚，男友一個一個換，最近疫情嚴峻還在義大利爽完兩個禮拜，他感嘆「是不是嘗到自由與成名的甜頭，墮落了？」

有人認為朴延美與昔日清純模樣相差很大。 圖取自／yeonmi_park ig

網友看了也直呼「差太多了吧」、「嚇到」、「這是人都換了吧」、「變塑膠人」、「太醜了吧」、「整個歪掉」、「整壞了」、「萬惡資本主義...」，但也有人認為「看五官沒變很多啊」、「化妝關係吧，差不多啊」、「都脫北了，當然要好好享受人生啊」、「妝容很美式啊，有什麽好奇怪」。