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澳組織促男性認識情緒 盼改善心理健康

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
致力於打破性別刻板印象的澳洲組織Tomorrow Man，盼改善男性心理健康。(photo by pxhere)
致力於打破性別刻板印象的澳洲組織Tomorrow Man，盼改善男性心理健康。(photo by pxhere)

澳洲社會刻板印象往往使男性過度壓抑，導致年輕男性自殺率偏高，研究發現，服從社會壓力成為「真正的男人」，使男性心理健康狀況較差，甚至考慮自殺或使用暴力，因此澳洲組織Tomorrow Man推廣打破性別刻板印象，鼓勵男性不再壓抑情緒，盼藉此降低年輕男性自殺率，以及家暴發生機率。

根據《BBC》報導，自殺是澳洲年輕人死亡的主因，且男性自殺的機率高於女性。Tomorrow Man主要輔引師（Facilitator）萊德·傑克指出，因為澳洲社會對男子氣概的要求，使澳洲男性只能表現快樂或憤怒。哭只能有幾個理由，在總決賽上，或在喪禮上。

傑克為男性舉辦研討會，幫助男性更了解自己的情緒和幸福感，進而改善心理健康。許多人也希望，這些計畫能降低澳洲家庭暴力的發生率。根據澳洲暴力預防組織Our Watch統計，平均每週有一名女性被現任或前任伴侶殺害。傑克說：「家庭暴力的數字已經達到高峰。這個現象需要改善。」

Man Box一項針對18至30 歲澳洲男性的研究發現，大多數人認為，因為他們的性別，使男性面臨一定的社會壓力。若硬要堅持這些刻板印象，例如要堅強、自我控制，可能是有害心理的。研究發現，服從社會壓力成為「真正的男人」後，往往心理健康狀況較差，也更有可能考慮自殺或使用暴力。

Tomorrow Man也在態度方面進行了研究，有超過6萬名男性參加這項計畫，共同整理一本澳洲男人的「規則手冊」，讓男性敞開心扉分享生活和感受。教育家保羅·扎帕指出，數據顯示，曾進行家暴的男性實施「男性行為改變計畫」，確實有助於降低對女性動粗的機率。

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