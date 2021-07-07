杜魯道任命原民女總督 有助社會和解

加拿大總理杜魯道任命瑪麗˙西蒙為第30任總督，是第一位擔此重任的原住民，將有助於緩解近期的社會衝突。加拿大近期因為不斷發現原住民幼童無名塚，掀開過往殖民歷史傷疤。而身為前外交官與原民社群領袖的西蒙獲選為加拿大總督，將能居中斡旋，處理紛爭，並改善前任總督因醜聞下台而損壞的國家領導人形象。

根據《英國廣播公司》報導，加拿大總理杜魯道，正式任命前外交官與原住民社群領袖瑪麗˙西蒙為加拿大第30任總督，成為加拿大的虛位元首。加拿大近期身陷迫害原住民的風暴，外界認為，西蒙此時出任加拿大最高領導人的職位，將有助於政府推動族群和解，調解加拿大與原住民之間日益升高的衝突。

西蒙的上任除了有望協助推動和解，也解決了加拿大長達半年無正式元首的窘境。曾是太空人的前總督佩迪，1月因為被指出情緒管理不佳，會對下屬大聲斥責，甚至是公開羞辱，因此選擇辭職。當時的司法部長華格納也因此臨危受命，擔任代理總督至今。

加拿大《CBC新聞》指出，儘管加拿大的官方語言是英文與法文，但西蒙因年幼時加拿大政府對原住民的歧視政策，因此只會英文與因努特文。加拿大此時更需要一位能團結國家，消弭種族紛爭的領導人，而西蒙過去作為外交官的斡旋手段，與嫻熟原民事務的背景，使她成為帶領加拿大進行社會和解的不二人選。

加拿大近期不斷發現舊時公立寄宿學校附近有大量的原住民孩童無名塚，引起社會大眾的強烈不滿。大批的民眾更選擇上街抗議，發起「取消加拿大日」的遊行，要求政府正視過去的錯誤政策。對此，西蒙則表示，將會努力推動和解計畫，正視過去的政府暴行，並鼓勵種族與世代的和解。

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