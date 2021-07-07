快訊

【紅區的日子1】一家七口確診、婆婆走了 她以淚洗面「病毒是不是要滅我全家」

華航集團華儲驚爆群聚感染 來自新北夫妻2人確診急篩檢上千人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲鼠患地獄…女一覺醒來 發現老鼠正在咬她的眼球

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲經歷嚴重鼠患。圖／取自：美聯社
澳洲經歷嚴重鼠患。圖／取自：美聯社

英國新聞網鏡報（Mirror）報導澳洲鼠患日益嚴重，數千萬隻老鼠大軍進攻全國各地。當地一名農夫的妻子上周一覺醒來時竟發現一隻老鼠正在啃她的眼球，趕緊到醫院求救。

報導指出此次鼠患是澳洲30多年來最嚴重的一次，還有另一名住在雪梨近郊的35歲農夫哈里斯（Mick Harris）在熟睡時被老鼠侵犯。哈里斯說：「牠從我耳後爬過我的臉頰，我感到一陣毛茸茸的，很癢。我全身起雞皮疙瘩，立刻跳下床。」哈里斯表示當天晚上他在床底陷阱抓到老鼠前都沒有闔眼。

哈里斯透露妻子幾週前也經歷了類似的遭遇，當時她在睡覺感覺有東西在啃咬她的結婚戒指，稱妻子嚇壞了，且家裡還有2個年幼的孩子，「會擔心孩子哭著醒來是因為床上有老鼠。」

鼠疫從布里斯本一路延伸1,000公里到墨爾本，近1年嚴重破壞農業社區。接下來澳洲即將迎來冬天，更多老鼠將直搗人們住所或車子尋找避寒地。這些囓齒動物曾啃食電線，引發房屋火災或是毀損汽車。上個月澳洲還有一處監獄因老鼠大舉入侵，不得不撤離囚犯和工作人員。

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）提到老鼠還會傳播疾病。一名旅館老闆在感染老鼠尿液裡的鉤端螺旋體屬菌（Leptospira）後險些丟了性命。

新南威爾斯州政府日前已採購5000公升的撲滅鼠（Bromadiolone）滅鼠藥希望能杜絕鼠患。

農夫在穀物上覆蓋防水布。圖／取自：美聯社
農夫在穀物上覆蓋防水布。圖／取自：美聯社

老鼠 澳洲 墨爾本 火災

延伸閱讀

澳洲鼠爆日：農村「地鳴級鼠禍」崩潰浩劫...怎回事？

老鼠大軍侵入監獄 澳洲急撤數百囚

影／乾旱水災加鼠患 澳洲老翁嘆：一生見過最糟糕3年

上海拾荒老人與老鼠軍團同吃住 牠們爬曬衣竿成奇觀

相關新聞

UNIQLO市值蒸發7,000億元 大阪地標旗艦店不敵疫情將熄燈！

今年2月UNIQLO母公司迅銷集團，才因為整體市值達到約1,030億美元，首度超越對手ZARA，一躍成為全球服飾龍頭。但...

飛機降落地表上最危險機場是什麼感覺？ 網：光看影片就超焦慮

國外一名男子日前將他開飛機降落在「全球最危險機場」的影片放到社群平台上，吸引超過170萬觀看人次。網友指出：「光看影片就讓我超焦慮。」

澳洲鼠患地獄…女一覺醒來 發現老鼠正在咬她的眼球

澳洲鼠患日益嚴重。當地一名農夫的妻子上周一覺醒來時竟發現一隻老鼠正在啃她的眼球。

熱帶風暴艾爾莎北移往美國佛州 古巴疏散10萬人

美國國家颶風中心表示，熱帶風暴艾爾莎（Elsa）今天挾強風豪雨北移，往佛羅里達島礁前進。艾爾莎在古巴至少奪走3條人命、造...

北美熱浪蛤蜊「直接開花」 40度以上高溫危及10億海洋生物

北美洲在過去一周內遭到熱浪襲擊，包括美國和加拿大出現最高溫度達49度(攝氏)的天氣，已有600多人被熱死。在美西西雅圖附近的一家貝類養殖場驚訝發現，有大量養殖的蛤蜊就地烤熟、「直接開花」，但養殖場老闆稱：「現在討論損失還言之過早」，北美洲在此熱浪威脅下，恐有10億海洋生物命在旦夕。

夫妻在兒童病房辦婚禮 小花童是他們患罕病、從未返家的女兒

英國38歲男性卡里姆（Karim）和30歲女性路易絲（Louise Rezaie）5月底在當地兒童醫院舉行婚禮，花童是他們罹患罕病的6個月大女兒萊拉（Layla）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。