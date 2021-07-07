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飛機降落地表上最危險機場是什麼感覺？ 網：光看影片就超焦慮

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名男子開飛機降落在「全球最危險機場」。圖／取自tiktok@azey_rlb
國外一名男子開飛機降落在「全球最危險機場」。圖／取自tiktok@azey_rlb

國外一名男子日前將他開飛機降落在「全球最危險機場」的影片放到社群平台上，吸引超過170萬觀看人次。網友指出：「光看影片就讓我超焦慮。」

影片中的機場是葡萄牙馬德拉島上的克里斯蒂亞諾·羅納爾多機場（Cristiano Ronaldo International Airport），只有2條2.7公里的超短跑道，跑道末端為懸崖，且四周山丘環繞，氣流變化大，著陸並不容易。

影片在飛機接近機場時從駕駛艙向外拍攝。拍攝者解釋：「降落前你必須非常靠近地面。高度低於150公尺時，風速變得很強，只有受過訓練的機長才能降落在機場。」

網友mbx.28吐槽影片拍攝者表示：「不是所有機長都受過訓練嗎？」網友Lilly則分享幾年前降落在同一個機場的經驗：「當時風太大了，我們的飛機無法降落。最後飛機只好降落在其他地方，大家再從降落地搭船到機場。」網友minimonisjimin說：「我前幾天也搭飛機降落在同一個機場，當時機長感覺非常緊張，影片裡的降落讓我覺得比較安全。」

機場所在的馬德拉島是著名的觀光景點，有許多往返歐洲大都市的航班，是葡萄牙第4繁忙的機場，過去曾發生多起飛安事故，最後一次重大意外發生在2003年，一架載著1名英國飛行員和9名西班牙乘客的比奇小飛機從機場起飛後不久便墜入海中，機上人員全數罹難。

@azey_rlb

One of the world’s most dangerous airport ##madeira ##island ##landing ##pilot ##atlantic ##vacation ##summer ##21

♬ Paris - Else

飛安 葡萄牙 機場

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