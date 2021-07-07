北美熱浪蛤蜊「直接開花」 40度以上高溫危及10億海洋生物

北美洲在過去一周內遭到熱浪襲擊，包括美國和加拿大出現最高溫度達49度(攝氏)的天氣，已有600多人被熱死。在美西西雅圖附近的一家貝類養殖場驚訝發現，有大量養殖的蛤蜊就地烤熟、「直接開花」，但養殖場老闆稱：「現在討論損失還言之過早」，北美洲在此熱浪威脅下，恐有10億海洋生物命在旦夕。

鄰近西雅圖的一家貝類養殖場兼海鮮餐廳「哈馬灣牡蠣公司」(Hama Hama Oysters)，在本(7)月一日貼出多張養殖的蛤蜊曬在岩灘上因高溫就地烤熟的景象，直指熱浪導致他們損失慘重，對於想知道熱浪會對海灘造成什麼影響的人們，這些照片足以說明。他並呼籲美國人民，把票投給勇敢應對氣候變遷的政治候選人。

包括美國《新聞周刊》(Newsweak)也提出警訊，加拿大英屬哥倫比亞大學海洋生物學家哈雷(Chris Harley)稱，「岸上的貝類就像熱天裡被留在車內、還在蹣跚學步的孩子」，必須等到潮水回來才能再度散熱，「真正的死亡數量可能要高得多，因為熱浪影響的範圍超過想像」。

包括西雅圖、波特蘭等地，最近一周的氣溫持續飆高至攝氏40度以上，西雅圖六月底出現42度的高溫，波特蘭更創下46.1度高溫紀錄。科學研究表示，全球氣候變遷未來會更頻繁出現破紀錄的高溫。