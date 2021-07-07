涉嫌為中國提供情報 「雙面間諜」被逮捕

（德國之聲中文網）根據德廣聯（ARD）首都編輯部（Hauptstadtstudios）的最新報導，一位名叫Klaus L.的德國賽德爾基金會退休幹部本周一因涉嫌為中國情報機構從事間諜行動被捕。德國聯邦檢察院本周二公布了上述消息。據德廣聯掌握的消息，這位政治學者曾拜訪中國，此前長期為德國的情報機構工作。

今年75歲的Klaus L.本周伊始剛剛從意大利返回位於德國巴伐利亞州的住所中，隨後就被逮捕。德廣聯報導稱，慕尼黑最高法院已受理該案。檢方的指控是Klaus L.涉嫌從事情報收集工作。

相關報導援引安全界人士提供的消息指出，此案的複雜指出在於，Klaus L.不僅涉嫌為中國方面從事間諜工作，他同時還和德國聯邦情報局（BND）有著長年的合作關係。

雙面間諜

德廣聯報導稱，Klaus L.為德國情報部門效力時間超過50年。身為政治學者，他於80年代開始效力於親德國基社盟（CSU）的漢斯‧賽德爾基金會（Hanns Seidel Stiftung）。期間有機會以工作名義前往當時的蘇聯、巴爾干、南非和南亞多國，廣結人脈，搭建網絡。德國聯邦情報局也正是看重這一點，發展Klaus L.成為「情報聯繫人」，為他提供的情報支付薪酬。

「首都演播室」的相關調查顯示：2010年，Klaus L.訪問上海同濟大學之時與中國的情報機關首次進行了接觸。當時他即將退休。如今他向調查人員表示，之後立即向德國聯邦情報局報告了中方試圖發展他成為間諜的舉動。後者甚至鼓勵他和中方接觸，探聽中方情報機關的意圖。

從中方獲得好處

從德廣聯掌握的信息來看，Klaus L.在為中國情報機關工作時所獲得的報酬多數是以差旅費用的方式支付，除此以外目前受到德國調查人員關注的還包括一筆酬金。據稱中方為Klaus L.提供了加密傳遞信息的技術條件。但到目前為止，並不清楚他具體向中方提供了哪些情報和信息。

德廣聯掌握的信息顯示：2019年11月23日，在Klaus L.攜夫人即將飛往澳門，與中方情報機構領導層會晤前，德國調查機關果斷展開行動，制止其處境，並徹底搜查了兩人的行李和住所。沒收了「大量數據載體和計算機」。

案件的複雜性

但如今從這位學者事隔多年才正式受到起訴可以看出此案的複雜性。報導稱，Klaus L.沒有否認自己為中國方面從事間諜活動，但同時他強調事先已經將此事知會德國情報局。德國檢方如今才開始將其逮捕，給出的理由是「有緊急作案嫌疑，而且存在逃跑的風險」。

Klaus L.和德國以及中國情報機關究竟有怎樣的關係，他究竟為誰的利益工作？尚需要等待法庭的審理結果。但德廣聯報導稱，Klaus L.的案例是中國情報機關近些年來發展情報人員手法的一個範例。他本人被中方勸入時擁有可觀的、國際性的專業人脈網絡。雖然將要退休，但依然幹勁十足。在這種情況下，很容易成為情報機關的目標。

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