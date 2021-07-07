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影／Ritz餅乾邊緣為什麼是荷葉邊？ 官方首度公開超實際用途
很少人知道上市近90年的RITZ麗滋餅乾邊緣呈「荷葉邊」的原因，麗滋餅乾官方3日首度上社群平台解密。
麗茲解釋餅乾荷葉邊不光是為了美觀，還有非常實際的用途。示範人員在影片中將餅乾立起來，接著在起士片上前後滾動，最後切開起士片，再拿餅乾包住起士片一起吃掉。
影片在短短3天內就吸引超過170萬觀看人次，許多網友表示從沒想到這個用途。網友ella說：「我徹底無言了。」網友John Doe則指出：「知道真相讓我心碎了。」
網友user902656916151拒絕承認這就是麗滋餅乾邊緣真正用途，直指「一切都是麗滋餅乾編造的。」讓RITZ麗滋餅乾親上火線回覆：「我們畢竟是麗滋餅乾本尊，怎麼說都是對的啦。」
@theritzcrackersofficial
💫 the more you know 💫 ##RITZCrackers ##snackhacks ##snacks ##cheese ##fyp ##foryoupage♬ I'M FEELING LUCKY - Ellen Once Again
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