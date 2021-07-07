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母生下唐氏症同卵雙胞胎後 仍決定生下第6個孩子 

聯合新聞網 / 綜合報導
同卵雙胞胎同時患有唐氏症的機率只有百萬分之一。圖／取自dailymail
同卵雙胞胎同時患有唐氏症的機率只有百萬分之一。圖／取自dailymail

英國40歲女性梅佳絲（Nardy Mejias）4年前生了一對雙胞胎，瑞秋（Rachel）和漢娜（Hannah），她們出生3週後雙雙確診為唐氏症。梅佳絲在隨後發現自己懷了第6胎，在天人交戰後她與50歲伴侶恩佐（Enzo）決定生下第6個女兒葛雷絲（Grace）。

瑞秋和漢娜現在戴著助聽器且有學習障礙，但身體健康。9月她們將進入一般幼稚園上學，還與模特經紀公司Zebedee合作。

梅佳絲鼓勵唐氏症孩童的父母要勇敢：「你可以跟有同樣經歷的父母交流。你的孩子會打開你的心扉。你只是需要時間。」

梅佳絲說恩佐幾年前曾透露他想要6個孩子。當時梅佳絲4度懷胎，還意外發現自己懷的是雙胞胎。梅佳絲提到在懷孕32週時接受超音波掃描時，醫師告知「其中一個嬰兒的胃似乎很大。」接著她被轉診到另一家醫院，醫生告知其中一個雙胞胎有危險，當天就得緊急剖腹產。

隨後2041公克的瑞秋以及2097公克的漢娜誕生，兩人被送進保溫箱。一度性命危及的漢娜接受了輸血以及治療心臟小洞的藥物，幫助刺激她的肺部。雙胞胎在原本的醫院待了3週後被轉診到離梅佳絲家更近的另一間醫院。2周後醫生告知雙胞胎都患有唐氏症，但都很健康。

醫生解釋同卵雙胞胎同時患有唐氏症的機率只有百萬分之一，她不知道為什麼產檢時都沒發現。

梅佳絲想起當時淚流滿面：「我感到相當震驚。在她們出生後的3周，我餵她們喝奶，幫她們換尿布，擁抱親吻她們，但完全沒意識到她們的異常。」

雙胞胎11周大時終於出院了。梅佳絲透露回家讓她鬆了一口氣，卻「心生恐懼」，因為她對唐氏症一無所知，在網路上也找不到有用的資訊。梅佳絲擔心雙胞胎永遠不會走路、結婚生子，儘管她告訴自己有5個需要她照顧的孩子，卻仍然崩潰了。

幸虧恩佐成為梅佳絲最堅實的後盾，3個比較大的孩子也成為雙胞胎的小爸媽。在雙胞胎1歲之前，梅佳絲再次懷孕，最小女兒葛雷絲在晚雙胞胎1年半後誕生，現在與雙胞胎感情超好，就像三胞胎。

梅佳絲指出：「唐氏症通常被視為劣勢，但雙胞胎其實潛力無窮，她們只是沒達到同齡孩童的預期水平，無法展示自己的技能。」

梅佳絲說家有6個孩子就跟其他家庭一樣「很混亂」，常得洗衣服、屋子總是亂七八糟，但她意識到自己不必成為超級英雄。她學會擁抱混亂，以及擁抱患有唐氏症的雙胞胎：「欣賞雙胞胎美麗的細節，而不是注意她們的弱點。瑞秋和漢娜給我們雙倍幸福與溫暖。」

雙胞胎 唐氏症 懷孕 嬰兒

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