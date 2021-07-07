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夫妻在兒童病房辦婚禮 小花童是他們患罕病、從未返家的女兒

聯合新聞網 / 綜合報導
夫妻在兒童病房辦婚禮，小花童是患罕病的女兒。圖／取自dailymail
夫妻在兒童病房辦婚禮，小花童是患罕病的女兒。圖／取自dailymail

英國38歲男性卡里姆（Karim）和30歲女性路易絲（Louise Rezaie）5月底在當地兒童醫院舉行婚禮，花童是他們罹患罕病的6個月大女兒萊拉（Layla）。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，萊拉在去年聖誕節誕生，但因罹患隨機基因突變疾病CHARGE症候群 ( CHARGE Syndrome )，視力、心臟和其他器官發生異常，出生後就一直在醫院接受治療從未返家。

這對夫妻準備蛋糕、氣球、花環，還用全家福彩旗裝飾病房，讓他們的大日子變得特別。

路易絲表示當天有許多人自願協助婚禮運作，包括專業攝影師及髮型師。她提到最初的構想很簡單：「只是想請牧師幫我們在孩子床邊證婚，但工作團隊付出心血。」本業為心理治療師的卡里姆則說：「婚禮一整天都非常神奇。工作人員費盡心思安排擺飾和音樂，聯繫我們的親戚，並為在場的人們拍影片。」

卡里姆認為那一天非常特別也苦樂參半：「萊拉能與我們同在真是太棒了，但一方面我們又意識到她的狀況不樂觀。」卡里姆透露還要再過數週，甚至數個月才能帶萊拉回家。

婚禮 英國 罕見疾病

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