亞洲高山融冰加速 影響生態飲水安全

亞洲高山冰川融冰不停歇。英國科學家利用不同年代的衛星照片分析後發現，過去60年來喜馬拉雅山脈周遭的亞洲高山地區冰川持續在消退，甚至連過去少見融冰的區域，也不敵高山溫度提高帶來的威脅。科學家認為是夏季高溫及降雨改變造成。

據《Phys》報導，聖安德魯斯大學科學家阿塔努·巴塔查里亞是利用美國日冕間諜衛星在1960年代拍攝目前已經解密的照片與部分現代衛星拍攝的照片比對，藉此觀察亞洲高山地區各地區的冰川行為，其範圍包含喜馬拉雅地區以及帕米爾高原、天山山脈與西藏高原等地。

衛星拍攝冰川變化

冰川行為可幫助外界了解高山地區受氣候變遷的影響，亞洲高山地區冰川地區是部分亞洲大型河川的源頭，也是數十億人日常生活飲用水的來源。巴塔查里亞指出，「結果可顯示從1960年代以來冰川消退的程度，也提供過去60年來許多亞洲高山地區冰川變動的紀錄。」

研究人員托比亞斯·鮑爾克表示，亞洲高山地區冰川流失速度從1960年代就開始穩定增加，流冰現象也出現在過去比較少發生的區域。對於原因，加拿大北英屬哥倫比亞大學科學家克里蒂·慕克吉認為，是夏季溫度提高以及降雨改變所造成。

融冰影響人類生存

《The Swaddle》報導，聯合國開發計劃署公布最新報告也指出，冰川融化不只會影響人類所需的飲用水，也會讓農業需要的水源減少，因而影響食物安全，除此之外，還會衝擊水力發電、觀光及支撐約20億人口生活的相關活動。而且隨著冰川融化增加，當地氣候模式預期也會跟著改變。

對此，尼泊爾森林部秘書長馬赫什瓦爾·達卡爾表示，「喜馬拉雅山出現的黑碳與冰川融化以及半山不穩定的降雨通常會導致土石流、洪水與低窪地區泛濫。」

稍早世界銀行也發表一份報告就指出，由於燃燒石化等燃料不完全產生的黑碳，造成全球暖化是二氧化碳的460~1,500倍之多。對此，南亞地區副行長哈特維格·謝弗則認為，如果人類能成功立即減少黑碳沉積，將可大幅減少冰川融化。

本次研究結果刊登在《自然-通訊》。

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