附私人沙灘、原生林地 4000坪蘇格蘭「鬧鬼村」要賣480萬元

蘇格蘭一處占地4052坪、附私人沙灘的古老「鬧鬼村」遺址日前開出125,000英鎊（約合新台幣480萬元）的售價。

金融新聞網站Business Insider報導，該村坐落於蘇格蘭中部伯斯郡（Perthshire）的泰湖（Loch Tay）邊。買家除了能擁有私人海灘，還會有原生林地和湖上的捕魚權。

該村由幾棟17世紀廢墟組成，包括勞爾斯夫人的故居「勞爾斯之家」。傳說勞爾斯夫人的預言都會實現，好比她準確預測到村裡的教堂會在雷雨中受損，甚至在輪船發明前就說未來會有「煙霧驅動的船」，據稱她的靈魂至今仍在村裡出沒。

1841年的人口普查顯示，當時該村有17位居民，但到1891年只剩7人住在碼頭主人房子裡。1926年正式廢村。2016年前任買主以10萬英鎊（約合新台幣380萬元）的價格購入該村，今年再出售。