熱帶風暴艾爾莎 猛烈襲擊古巴

熱帶風暴艾爾莎夾帶狂風豪雨襲擊古巴，政府下令疏散逾10萬人。艾爾莎橫掃加勒比海，為古巴帶來龐大雨勢，沿途還造成多明尼加、聖露西亞等國至少3人死亡。另外，美國國家颶風中心（NHC）預估，艾爾莎將在6日侵襲佛羅里達州西部。

根據《路透社》報導，熱帶風暴艾爾莎在4日早些時候抵達古巴東部，為南部海岸部分地區帶來穩定的傾盆大雨。當地預報員警告，古巴中部甚至西部在未來可能會有連續幾天的大雨。

根據地方報告，在風暴的潛在路徑上，已疏散超過10萬人，其中大部分疏散到家人和朋友的家中，也有數千人疏散到政府避難所。由於擔心未來幾天的降雨可能導致破舊的建築物倒塌，疏散工作一直向西，遠至首都哈瓦那。

《Wionews》報導，艾爾莎已造成至少3人死亡，分別是3日多明尼加巴奧魯可附近有面牆倒塌，導致一名15歲少年不幸死亡，而在多明尼加巴尼，也有一名75歲老婦因相同原因喪命。另外，加勒比海緊急災難管理局表示，位於島國聖露西亞西海岸的索夫瑞鎮也有一人喪命。

NHC已對古巴、牙買加與佛羅里達礁島群發布警報，並預測艾爾莎將在6日襲擊佛羅里達州西部。此外，NHC也在警報中表示，5日下午至6日，佛州南部可能會出現龍捲風。

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