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脫衣舞孃2個周末夜8小時賺3萬多 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺！

聯合新聞網 / 綜合報導
脫衣舞孃晚上10點抵達俱樂部後台等待上班。圖／取自tiktok@accordingtoheather
脫衣舞孃晚上10點抵達俱樂部後台等待上班。圖／取自tiktok@accordingtoheather

美國一位花名為蘿莎莉（Rosalee）的脫衣舞孃六月中在社群平台分享她周末在俱樂部工作的幕後場景，透露自己2個晚上8小時的班賺了近1200美元（約合新台幣33000元）。

蘿莎莉在影片中提到她週五、週六都是晚上10點抵達後台等待上班，等一切準備就緒，蘿莎莉會到樓下舞台為客人跳幾支舞，期間客人會將打賞的小費塞在她的吊帶襪，她還會到樓上VIP室表演以及蒐集「灑滿」一地的小費。

但蘿莎莉強調大家如果覺得她賺錢容易可就大錯特錯：「你整晚都要處理一堆鳥事。即使你再三告誡客人規則，他們仍會測試你的底線。客人公然輕視你、咄咄逼人，甚至口頭攻擊你。」蘿莎莉表示自己在俱樂部跳舞會付出很多代價，且保全和管理人員經常不可靠。

蘿莎莉補充說：「如果你不具備內在強大的力量，就很容易罹患身體畸形恐懼症（body dysmorphic disorder，患者會過度關注自己的身形及微小缺陷，造成生活上的痛苦）及遭受情緒創傷。你必須區分在俱樂部的身份與現實生活中的身份。而且人們會對你品頭論足。」

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