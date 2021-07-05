6歲開始呼大麻…48歲女今年從名校畢業 2張照鼓勵世人「別妄自菲薄」

在荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）不遠的小鎮霍格威（Hogeweyk），兩位年長的女性在街角相遇，兩人比手畫腳、說著旁人聽不太懂的話，但彼此間的溝通似乎不存在障礙。 伊凡（Yvonne van Amerongen）熟識兩位老人。從她辦公室的窗子裏望出去，能看見典型的北歐式休憩場所——一座噴泉、並排擺放的幾張椅子、明黃色小屋樣式的公告欄、 富有生機的綠色植被和花卉。兩位老人常常從這裡經過，伊凡有時會走上去跟她們聊兩句，卻往往無法理解她們說的話，因她們患有腦退化症。 然而， 這並不妨礙她們與其他150位同樣患有重度腦退化症的居民住在這裡。 這裡是一個坐落著23座住房、有著152位居民的鎮子，一個專為腦退化患者打造的小鎮。

2021-07-04 18:06