日本境內最古老恐龍蛋殼化石 距今約1億3千萬年

日本岐阜縣博物館及筑波大學等今天宣布，已確認在岐阜縣高山市發現的恐龍蛋殼化石是日本境內最古老化石，所在年代為距今約1億3000萬年前的白堊紀初期。

日本讀賣新聞報導，研究團隊表示，放諸全球也很少發現這個年代的蛋殼化石，「這是在釐清恐龍進化及生態上的重要發現」。

這項研究成果今天在日本古生物學會的視訊年會上公布。蛋殼化石是在1999年到2009年在高山市莊川町的手取群（Tetori Group）大黑谷層所發現，一共有5枚，最大的長約17公釐、厚約0.5公釐，研判應是雙足行走的中小型恐龍傷齒龍科（Troodontidae）的蛋殼。

當初發現這5枚蛋殼化石時，並不清楚出土地層年代，但日本地質學會在2019年進行調查，認為應是1億2900萬年前到1億3300萬年前。

岐阜縣博物館主任研究員高津翔平及筑波大學助理教授田中康平等人，從2020年開始進行共同研究，從化石斷面構造研判，跟傷齒龍科特徵一致。

日本國內共有5縣出土恐龍蛋殼化石，在此之前被認定是境內最古老的蛋殼化石，是在福井縣勝山市距今約1億2000萬年前地層所出土。福井縣立大學恐龍學研究所助理教授今井拓哉說，這次是有助釐清原始的恐龍繁殖行動的珍貴發現。