18年前殺人案／殘忍分屍烤肉慶祝 日男躲國外因「疫情沒錢了」自首

2003年日本曾經發生一起分屍殺人案，當時日本警方雖鎖定嫌犯紙谷惣、松井知行等人，未料還未將人逮捕到案，嫌犯們都已經逃至南非等國。然而就在去年9月，紙谷卻突然向日本駐南非大使館認罪，才讓這起命案偵察有了新一步的進展。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，事件當時紙谷、松井等人，和一位在六本木開設俱樂部的店長古川信也因為金錢糾紛產生衝突。松井於是派人綁架古川，並誘拐其女友真理子（化名），兩人後來被載到山黎縣北部的深山露營區，此時松井等人已決心要殺死古川，但認為如果放過真理子，她之後一定會通報警方。

為了防止這樣的狀況發生，松井決定在殺死古川的時候，強迫真理子也一起動手，讓她也變成嫌犯之一，並威脅不做就殺了他，還會牽連她的家人，真理子只好照著松井等人的話去辦。一群人拳打腳踢，活活虐死古川。得逞之後，松井一夥人還在河邊烤BBQ慶祝。

深夜，松井、紙谷等人將古川的遺體截肢，分裝成塑膠袋遺棄在山中。後來有獵人在山中發現了被切斷的右手，這才讓警方發現通報失蹤多時的古川信也，原來早已被謀害身亡。

松井等人在發現事情曝光後，立刻假借他人的護照逃離日本。松井往美國方向，紙谷則是經由南韓，雙方最後在南非的約翰尼斯堡會合，在國外展開逃亡生涯。不過就在去年，紙谷卻因為疫情期間「沒錢了，生活過不下去，想回到日本」突然日本大使館自首，而一起逃亡的共犯則極有可能在前幾年就已經身亡，讓這起駭人命案有了新一步進展。