環法自行車賽連環撞 舉牌搶鏡釀大禍

一名法國女性觀眾因為在觀看環法自行車賽時離車道過近，且並未注意選手動向，慘害高達50名車手連環撞。該起事故是環法自行車賽最嚴重的車禍之一，也導致一名選手因傷退賽。目前該名女性已遭到警方拘留，氣憤的車手與主辦方則揚言提告，希望能阻止類似慘劇再度發生。

根據《英國廣播公司》報導，環法自行車賽於6月26日舉辦從布雷斯特到朗代爾諾的第一階段比賽，但就在車手們距離終點只剩下45公里時，一名女觀眾釀成了環法史上最嚴重的車禍，導致近50名的車手連環撞。該名觀眾當時手持「衝啊爺爺奶奶」，混合法、德語的紙板，且為了搶鏡頭跑到賽道上背對車手。

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel mcmahon (@cyclingreporter) June 26, 2021

首當其衝的德國車手馬丁因為閃避不及直接撞上紙板，隨後失去重心倒地，緊跟在後的數十名車手也因此引發骨牌效應，全部撞成一團。DSM車隊好手蘇特林更因為右腕嚴重挫傷無法活動，且需要縫針，因此宣布退賽。除了蘇特林，也另有其他8名車手接受緊急包紮，才得以繼續完成剩餘的路程。

類似意外層出不窮

《紐約時報》引述朗代爾諾警長杜文奇的發言指出，該名女子年約30歲，已經自動投案。環法自行車賽的副執行長杜諾則表示，主辦方將提告，「確保少部分人的行為不會再次搞砸這個辦給所有人的比賽」。廣播電台《法國藍》則指出，該名女子並沒有前科紀錄，此次遭警方以過失傷害起訴，恐將面臨最高一年有期徒刑與15000歐元罰鍰。

近年來，粉絲衝到賽道上，並背對車手搶鏡的案例層出不窮，讓主辦方、車隊，甚至是車手忍無可忍。此次被撂倒的車手馬丁就在其IG上生氣地表示，請這些「搏命要跟時速50公里的車手合照的人、認為亮出他們裸露臀部很讚的人、喝醉並去推擠車手的人、認為在車手路過時在賽道上舉牌是個好主意的人」，尊重車手們與環法自行車賽！

馬丁的車隊經理普拉奇也發布推文呼籲粉絲遠離道路，並且說「想關心爺爺奶奶，就去實際拜訪他們」。

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