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法國有薪陪產假翻倍 從2週延為4週
法國新手爸爸有福了，有薪陪產假將翻倍！法國去年年底通過立法，從今年從7月1日起，有薪陪產假增加一倍，從2週延長至4週，且男性和女性同性伴侶也適用。法國總統馬克宏表示，這是鼓勵男女平等的措施。
有薪陪產假增至28天
根據《法蘭西24》報導，法國從7月1日起，有薪陪產假從原先14天加倍至28天，旨在讓父親們能更多地參與孩子生命歷程剛開始的時間。此外，根據議會去年底通過的立法，有一週的陪產假是強制性的，該政策也將適用於男性和女性同性伴侶中。
法國在2002年為父親們創立陪產假，但只有7成的父親會利用。馬克宏在去年9月宣布延長有薪陪產假的計畫，他表示，這是鼓勵男女平等的措施。而延長有薪陪產假產生的費用，將由社會保障體系承擔，估計每年約5億歐元（5.93 億美元），雇主則只需支付3天。
歐盟規範陪產假
目前歐盟27國中，有23國提供新手爸爸有薪陪產假，歐盟2019年就指示有薪陪產假至少要達10天，將於2022年8月開始實施。
衛報》先前的報導指出，瑞典提供60天有薪陪產假，占工資的80%；芬蘭提供54天，支付工資的70%；葡萄牙提供25天全薪陪產假，意大利則提供7天全薪陪產假。另外，英國允許工作26週以上的員工，享有最長2週的有薪陪產假，薪水為每週148.68英鎊或父親每週平均收入的90%，以較低者為準。
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