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北美熱浪逾500死 氣溫屢破新高
加拿大連三日創下高溫紀錄，氣溫直逼50度，造成逾 500 人死亡！美國西北也出現熱浪。氣象學家對於連續高溫紀錄表示震驚，但布朗大學教授布魯爾認為，持續創下高溫只是時間問題，且各地區在未來會經常性的面臨熱浪問題。
災難性的高溫
加拿大在6月27日前，氣溫從未超過 45 攝氏度，但近日連續打破歷史紀錄，在週二創下攝氏 49.6 度新高溫。
週五起截至目前，熱浪最高溫區不列顛哥倫比亞省暴斃人數高達 486 人，為歷年同期死亡人數的三倍，而溫哥華地區則發生超過 130 起熱傷害猝死案例，其中以高齡長者、具潛在慢性疾病者為主，接下來與高溫有關的死亡人數可能會繼續攀升。
不列顛哥倫比亞省省長約翰霍根指出，本週的高溫已造成「災難性的影響」。經濟學人進一步指出，加拿大的區域高溫甚至造成疫苗接種中心被迫關閉或搬遷，且美國西北部多數地區也處在熱浪中，俄勒岡州波特蘭市的公共交通部分暫停，該市著名有軌電車的 Twitter 帳戶更發布了電纜因高溫而融化的圖片。
熱浪將更頻繁
加拿大環境與氣候變化資深氣候學家大衛菲利普斯對路透社指出，本次加拿大與美國西北部地區的高溫，是由從加利福尼亞延伸到北極地區的靜態高壓熱空氣穹頂造成，該天氣系統會排擠其他天氣系統進入，並持續造成區域性高溫。華盛頓郵報報導，Berkeley Earth 氣候科學家羅德在 Twitter 發布一張圖表更顯示，加拿大攝氏 49.6 度高溫已遠超出氣候背景值預期範圍。
另一方面，專家對BBC指出，全球氣候變遷下，熱浪等極端天氣事件發生頻率將會顯著上升，但由於其中牽涉眾多複雜機制，並不能斷言本次的北美熱浪、或任何單一事件，直接歸咎於氣候變遷，但此波高溫恐將成為北美野火季的「火藥桶」，當局須小心處理，並積極備戰。
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