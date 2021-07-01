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滑雪名將意外身亡 29歲遺孀搶黃金時間「取精」懷上試管嬰兒
世界錦標賽2度奪冠的32歲澳洲滑雪傳奇人物普林（Alex Pullin）去年7月不幸在捕魚時溺水身亡，他29歲的遺孀芙羅格（Ellidy Vlug）6月27日宣布自己靠著試管嬰兒手術，成功懷了普林的孩子。
芙羅格在自己的Podcast節目中提到，普林發生意外前幾個月，他們倆一直積極「做人」，還談到對寶寶跟未來的規劃。在普林去世後幾天，她不得不趕在試管嬰兒專家建議的黃金時間「死後24至36小時」取出普林的精子。
根據昆士蘭州法律規定，當執法單位相信死者不會反對、且獲得死者直系親屬的同意時，就能從死者身上取出精子。
芙羅格透露這是一項艱難的任務，因為需要各方人員在文件上簽字，還要與驗屍官、律師和醫生交涉。芙羅格稱她的懷孕是「世上最苦樂參半的事情」，但她下定決心要養育普林的親骨肉。
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