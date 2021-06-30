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美加高溫逼近50度 路面變形、電纜都「融化」了
美國和加拿大部分地區今年夏天氣溫異常高升，加拿大甚至出現歷史最高溫攝氏49.6度。許多基礎設施及房舍甚至因為高溫出現「融化」的現象。
加拿大氣象學家鄧肯在社群平台表示，沒料到有生之年會遇到如此高溫：「北緯50度時幾乎達到攝氏50度。地球上從未在其他北方地區出現這種程度的熱浪。」鄧肯還說現在才6月，一般全年最高氣溫都落在7月下旬。他解釋此次熱浪是因西北高壓引起，並因人類造成的氣候變遷而惡化。
美國《時代雜誌》報導，美國西雅圖28日中午高溫上升至攝氏42度，打破26日攝氏40度歷史新高。俄勒岡州波特蘭的高溫也一路飆到攝氏46度。高溫迫使學校和公司關閉，Covid-19檢測站和疫苗接種移動站也停止服務。波特蘭電車因電纜融化，輸電網路承受巨大壓力因此暫停服務。
英國標準新聞晚報（Standard）指出，高溫還導致路面變形或鬆動。西雅圖工人每天至少2次用水沖洗吊橋，以避免鋼在高溫下膨脹、干擾開關運作。美國政府還開設「避暑中心」讓居民躲避熱浪。
I can't believe I am writing this.— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) June 29, 2021
Canada 🇨🇦 has obliterated its national all-time heat record *for the second day in a row*.
Before yesterday, greater than 45°C had never been recorded. As far as climatology is concerned, this is deeply shocking. pic.twitter.com/X9WJgtHgss
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