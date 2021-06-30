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南非考慮推「一妻多夫」合法化爆爭議 反對者：孩子怎麼辦
南非法律仍然容許一夫多妻，當地政府近來有新倡議，考慮讓南非女性「一妻多夫」也合法化，但引起爭議，遭不少人反對。
美國有線電視新聞網（CNN）6月28日報導，南非政府一份綠皮書中提出容許一妻多夫的提議，並正諮詢社會各界，雖然這個提議只是眾多提議中的一條，但它在南非引發激烈辯論。
由於南非法律容許一夫多妻，部分人權分子認為推動平等的話，一妻多夫也可以在法律上獲承認是一種婚姻形式。
擁4妻男星反問：孩子怎麼辦？
反對者也為數不少，包括南非商人兼電視真人秀明星Musa Mseleku。他本身擁有四名妻子，但他表示容許「一妻多夫」會破壞非洲的傳統，並反問「這些人的孩子怎麼辦？他們如何知道自己的身份？」他認為女人不能扮演男人的角色，又反問那些丈夫是否要「隨妻姓」。
英國廣播公司（BBC）報導，反對派指未來孩子需要接受DNA測試，才能找出誰是生父。
南非政黨非洲基督教民主黨領袖梅舒（Kenneth Meshoe）也反對這項提議。他在接受南非媒體採訪時稱，一夫多妻制是「獲接受的做法」，但一妻多夫制不是。他還解釋為何女子擁有多個丈夫的婚姻不可行，聲稱這是因為「男人嫉妒心強，佔有慾強」。
南非官員則在綠皮書中寫道：「雖然一些利益相關者贊成一夫多妻制，但也有人反對。這同樣適用於一妻多夫制。具有諷刺意味的是，贊成一夫多妻制的利益相關者卻在反對一妻多夫制。」
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文章授權轉載自《香港01》
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