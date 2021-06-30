不知自己懷孕 英國出現年紀最輕「小媽媽」年僅11歲

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，當地一名11歲女孩在本月初生下寶寶，成為英國有史以來最年輕的媽媽。

報導指出，這個女孩10歲時在家人不知情下遭到強暴，她也沒意識到自己懷孕，現在社會服務部門正介入調查。

在英國未滿法定合意年齡16歲的年齡相仿青少年，如果發生雙方同意的性行為不會受到起訴，但與13歲以下兒童發生性行為則是違法的。

英國醫師庫柏（Carol Cooper）表示：「這是我聽過的最年輕的母親。女孩開始青春期的平均年齡是11歲，但也可能介於8到14歲之間，甚至更小。根據統計每2,500次分娩中，約有1次是媽媽不知道自己懷孕（或隱瞞）。」

全球最年輕媽媽紀錄為1939年祕魯一位5歲女孩梅迪納（Lina Medina）產子。現年87歲的梅迪納患有「性早熟」，亦即8歲前就開始青春期發育。梅迪納孩子的生父身份從未被揭露。她的父親當時因涉嫌亂倫罪名而被逮捕，但最終因缺乏證據而被釋放。