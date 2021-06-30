快訊

指考自然衝刺／3種疫苗、9大實驗易入題 搞懂再上場

mRNA技術困難…代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不知自己懷孕 英國出現年紀最輕「小媽媽」年僅11歲

聯合新聞網 / 綜合報導
英國史上最年輕「小媽媽」年僅11歲。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
英國史上最年輕「小媽媽」年僅11歲。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，當地一名11歲女孩在本月初生下寶寶，成為英國有史以來最年輕的媽媽。

報導指出，這個女孩10歲時在家人不知情下遭到強暴，她也沒意識到自己懷孕，現在社會服務部門正介入調查。

在英國未滿法定合意年齡16歲的年齡相仿青少年，如果發生雙方同意的性行為不會受到起訴，但與13歲以下兒童發生性行為則是違法的。

英國醫師庫柏（Carol Cooper）表示：「這是我聽過的最年輕的母親。女孩開始青春期的平均年齡是11歲，但也可能介於8到14歲之間，甚至更小。根據統計每2,500次分娩中，約有1次是媽媽不知道自己懷孕（或隱瞞）。」

全球最年輕媽媽紀錄為1939年祕魯一位5歲女孩梅迪納（Lina Medina）產子。現年87歲的梅迪納患有「性早熟」，亦即8歲前就開始青春期發育。梅迪納孩子的生父身份從未被揭露。她的父親當時因涉嫌亂倫罪名而被逮捕，但最終因缺乏證據而被釋放。

英國 性行為 懷孕

延伸閱讀

嬰兒用品都要重買了！四個醫生產檢都說是兒子 母最後生下女兒

男怨最好朋友讓16歲妹妹懷孕 痛斥太孬：他還不敢親口跟我說

分手後她驚覺懷孕 男聯手現任不孕女友逼迫「交出小孩」

女嘗試懷孕近15年未果 摘除卵巢手術前意外發現懷胎16周

相關新聞

男子擁有149個手足 透露背出全部家人名字的訣竅

加拿大摩門教20歲男子布萊克莫（Murray Blackmore）來自全球最大的一夫多妻家庭，他一共有149個手足，日前他在社群平台透露家人記憶每個人名字的訣竅。

不知自己懷孕 英國出現年紀最輕「小媽媽」年僅11歲

英國一名11歲女孩在本月初生下寶寶，成為全國有史以來最年輕的媽媽。

馬斯克：Starlink用戶1年內破50萬 可能再投100億美元

馬斯克（Elon Musk）周二說，他的衛星網路服務Starlink正按部就班要在8月之前，對極區之外的全球各地開通寬頻...

美教授研討會稱法國菜是「種族主義」 主辦單位急撇清

泰晤士報29日報導，美國的一位法學教授日前發表「法國文化的食物白種性（Food whiteness）」想法，亦即「利用食...

震後5年復興 熊本城天守閣迎客

在2016年熊本地震中受災並完成修復的熊本城（熊本市）天守閣內部，28日在地震後首次對公眾開放。這座作為「復興象徵」的城...

不打疫苗就不賣！莫斯科新規：咖啡廳不服務未接種者

俄羅斯近期疫情升溫，莫斯科當局為因應推出相關新規定，民眾28日起必須出示手機QR Code才能買到咖啡，只因新規定要求咖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。