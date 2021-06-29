日本露肩接種美女引熱議 正面照臉型「與想像不太一樣」
全球各地搶打疫苗，一名日本女子上周因在東京接種疫苗的照片，因小露肩膀和好身材意外爆紅，但曝光的網站也PO出該名女子的正面照，讓許多網友直呼「與期待不符」，並認為若女子脫下口罩後，「幻想會完全破滅」。
日本網友上周轉發一系列由日本網站「職域接種」發布的照片，畫面中一名有著烏黑直髮的女子，在接種疫苗的側面照中，意外展現姣好身材、並小露肩膀而爆紅。
但曝光的網站也PO出女子的正面照讓網友看呆，當女子轉向正面拍照時，臉型似乎成「馬臉」狀，拉長的比例與側面美好的模樣似有些想像中的差距；有日本網友大喊：「這不是日本人的菜」，並認為該名女子僅有「角度美」，加上戴口罩時露出的雙眼「沒有很迷人」，遭日本網友預想，若女子脫下口罩後，幻想可能會頓時破滅。但也有人認為，即便看到女子的正面照，還是覺得美，在此疫情嚴峻下，這樣美好的接種側面照仍然很吸睛。
有些日本網友在留言下方，貼出多張日本女子脫口罩前後的差異照，直言防疫時期，總會出現像這類現實與幻想不符的照片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言