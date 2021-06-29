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偽裝公務員說明疫苗接種事項 男子入屋劫妙齡女內褲

香港01 / 楊中文
日本一名男子偽裝成公務員，以說明疫苗接種的作藉口，闖入一住宅向一名女受害者施以暴力襲擊，並搶劫其內褲。圖片來源／ingimage
日本一名男子偽裝成公務員，以說明疫苗接種的作藉口，闖入一住宅向一名女受害者施以暴力襲擊，並搶劫其內褲。圖片來源／ingimage

日本一名42歲的男子，於上周四（24日）下午前往一公寓住處，偽裝成市政府職員，並以說明疫苗施打事項為由，誘騙一名20多歲的妙齡女子開門後，進入屋內後就拿出剪刀脅迫該女子，最終搶走其內褲逃逸。

據日本媒體《讀賣新聞》報導，東京都警視廳昨(28日)公佈，於26日以搶劫和強迫性交為由，在東京都駒前市逮捕了一名職業不明的男子，涉嫌偽裝公務員，以說明新冠病毒疫苗接種的作藉口，闖入一住宅向一名女受害者施以暴力襲擊，並搶劫其內褲。

警方經查看監視器後鎖定該嫌犯身份，順利將其逮捕歸案，但該男子目前仍否認犯案，由於他似乎患有精神疾病，因此是否要負上刑事責任還需進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 搶劫 性侵

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