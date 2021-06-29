聽新聞
test
0:00 / 0:00
偽裝公務員說明疫苗接種事項 男子入屋劫妙齡女內褲
日本一名42歲的男子，於上周四（24日）下午前往一公寓住處，偽裝成市政府職員，並以說明疫苗施打事項為由，誘騙一名20多歲的妙齡女子開門後，進入屋內後就拿出剪刀脅迫該女子，最終搶走其內褲逃逸。
據日本媒體《讀賣新聞》報導，東京都警視廳昨(28日)公佈，於26日以搶劫和強迫性交為由，在東京都駒前市逮捕了一名職業不明的男子，涉嫌偽裝公務員，以說明新冠病毒疫苗接種的作藉口，闖入一住宅向一名女受害者施以暴力襲擊，並搶劫其內褲。
警方經查看監視器後鎖定該嫌犯身份，順利將其逮捕歸案，但該男子目前仍否認犯案，由於他似乎患有精神疾病，因此是否要負上刑事責任還需進一步調查。
延伸閱讀：
清新冠肺炎｜女星打到假疫苗 因一個疑點報警 揭發200多人受騙
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言