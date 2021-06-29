快訊

接種輝瑞、莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前警官被控持毒吸毒 辭職後索性下海和前女友拍謎片

聯合新聞網 / 綜合報導
前警官（圖左）和前女友（右）合拍迷片。圖／取自abc
前警官（圖左）和前女友（右）合拍迷片。圖／取自abc

澳洲一名29歲前任警官梅德曼（Zachary Samuel Maidment）去年被指控持有古柯鹼，還在前任未婚妻漢森（Tyana Hansen）的胸前吸食。然而梅德曼完全不受打擊，日前交保後和漢森聯手在成人頻道開展新事業。

澳洲廣播公司ABC報導，梅德曼去年6月底和成人雜誌《花花公子》封面女郎、前未婚妻漢森一起在賭場慶生，期間梅德曼吸食數次古柯鹼，還要另一明友人學他在漢森胸前吸古柯鹼。

梅德曼受到指控後不久就辭去警察職務，但他尚未接受審判。近期他和漢森在社群平台上宣傳他們的付費訂閱頻道，自誇是「眾人期待的前任情侶檔」並寫著：「我們決定提供大家一些話題」，當中有些影片還是在梅德曼受到指控的飯店拍攝。

漢森透露他們在過去24小時已透過影片賺進「五位數」，但得扣掉20%給網站。漢森表示自己已使用該網站一年了，但很高興跟前伴侶共享這個平台。

漢森提到梅德曼還在當警察時，警方控制了他的生活，包括在社群平台發布的內容。現在他們一起拍片給他們「做自己的機會」。梅德曼目前則拒絕媒體採訪，他將於8月10日在當地地方法院出庭受審。

澳洲 情侶 賭場 警察

延伸閱讀

女上尉在海軍基地跟男友合拍色情片 上傳成人網站販售

影／糗！她在家裡拍「成人影片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

19歲男模挺母到底！為40歲女模媽媽開通成人付費網站帳號 網批：互動像情侶超詭異

爸媽趁孩子上課拍色情片 大方跟其他家長聊性事

相關新聞

前警官被控持毒吸毒 辭職後索性下海和前女友拍謎片

澳洲一名29歲前任警官去年被指控持有古柯鹼，還在前任未婚妻胸前吸食。然而這名前警官完全不受到打擊，日前交保後竟在成人頻道開展新事業。

驗屍顯示 防毒軟體大亨邁克菲死於自殺

西班牙「國家報」（El Pais）今天引述消息人士的話報導，正式驗屍結果顯示，防毒軟體大亨邁克菲（John McAfee...

熱浪襲加國 創46度紀錄

加拿大西部和美國太平洋西北地區的「熱蓋現象」把氣溫推向新高，加拿大卑詩省高溫來到空前的攝氏四十六點一度，從加國北極地區一...

日本千葉縣卡車駕駛疑酒駕 衝撞小學生2死3重傷

日本千葉縣消防單位今天下午3時30分左右獲報，一輛卡車衝撞路上的小學生隊伍，造成2人喪生3人重傷。

修學旅行因疫情取消 日本京都推修學旅行「宅配到校」

日本共同社報導，日本各校修學旅行因疫情取消，京都旅遊服務策畫機構「北野一帶創生會」推出「修學旅行宅配到校」，派遣茶道、京...

英男童被宣告癌症無藥醫 募資千萬跨海治療未復發1年

英國7歲男童奧斯卡去年獲得50萬英鎊（約合新台幣1900萬元）群眾集資，前往新加坡接受CAR-T細胞免疫療法，日前歡慶癌症未復發達一年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。