英男童被宣告癌症無藥醫 募資千萬跨海治療未復發1年

英國7歲男童奧斯卡（Oscar Saxelby-Lee）去年獲得50萬英鎊（約合新台幣1900萬元）群眾集資，前往新加坡接受CAR-T細胞免疫療法，日前歡慶癌症未復發達一年。

英國廣播公司BBC報導，奧斯卡的母親奧莉維亞（Olivia Saxelby）透露他們全家經歷了艱難的一年後過得「非常好」，對美好的生活心存感激。

奧莉維亞表示奧斯卡熱愛生活且享受當下，目前已經回到學校上課，但仍須治療其他疾病。他每週有4個晚上要進行藥物靜脈輸注（infusion），並將接受腎結石手術，奧莉維亞提到奧斯卡調適得很好，且慶幸自己能「看著他長大」。

奧斯卡2018年開始在英國伯明翰兒童醫院接受急性淋巴性白血病的治療，但最後在所有治療都宣告失敗，醫生告知父母要做好最壞的打算，幸好最後獲得集資前往新加坡接受英國沒有的CAR-T療法。

奧莉維亞指出他們從新加坡返回英國時，正值疫情封城期，生活異常艱辛，但她說：「每一天看著自己的孩子，都提醒自己這就是我的生活。這就是我生存的目的，推動我們前進的力量。」