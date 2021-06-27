加拿大原住民宿校發現大量兒童遺骸 舊生公開被虐經歷

愈來愈多的證據表明，加拿大原住民寄宿學校是大量原住民的「終生夢魘」。不足1個月內，加拿大2間原住民兒童寄宿學校舊址附近被發現大量兒童遺骸以及沒有標記的墳墓，令加拿大和國際社會為之震驚。

宿校被指是「集中營」

傑弗里（Nola Jeffrey）是卑詩省（British Columbia）一間專門幫助原住民中心的負責人。她接受加拿大電視網（CTV）訪問時說，最近中心收到愈來愈多來自原住民寄宿學校倖存者的電話，他們表示願意講述自己的遭遇，不再想保持沉默。她稱：「以前他們被洗腦，認為沒有人會相信他們所說的話。」

傑弗里反對使用「學校」這個詞來形容這些地方，她說學校是培育人的地方，令人發展天賦的地方，而那些地方根本不是，它們就像集中營，我認為這個詞最為可以解釋這地方。」

遭綁架入學 被虐至失明失聰

隨著兒童遺骸和墳墓被發現，一些倖存者接受當地媒體採訪，披露更多遭受虐待的細節。戈登（Fred Gordon）9歲時被綁架到寄宿學校。他憶述：「有一天我和另外兩個孩子在院子玩，一名警察、一名牧師和2名修女走過來，把我從院子裡抓出來，扔進一輛馬車。」

戈登說，他常被學校的修女騷擾。他所在的寄宿學校與一間神學院隔湖相望，神父們也不時到學校來，「白天，我們去上課，一切看起來很正常，但到了晚上，這些畜生就來虐待我們。」由於遭受長期虐待，戈登右耳失聰、左眼失明。

終生身心受創 同學有去無回

倖存者弗羅蘭斯（Florence Sparvier）說，她去寄宿學校是被迫無奈，因為若不去，父母中就會有一人被關進監獄。她們被迫學習天主教知識，學校「最後讓我們學會不喜歡自己」，這種想法持續到現在。倖存者伊莉莎白（Elizabeth Sackaney）認為，兩間寄宿學校舊址附近發現的、身份不明的遺骸只是冰山一角。她記得學校附近有一間所謂的醫院，修女和牧師常帶學生過去，但不走地上路，而是走一條地下通道。

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文章授權轉載自《香港01》