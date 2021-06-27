哥倫比亞總統遇襲 重金懸賞嫌犯

抓到襲擊總統的嫌犯，就犒賞30億！哥倫比亞總統杜克的直升機25日遭襲，所幸本人沒有發生意外。政府26日公布將懸賞30億披索（約79.6萬美元）的酬勞，希望能抓到襲擊總統的嫌疑犯。由於杜克是在靠近委內瑞拉的邊境遇襲，外界推測可能是長期不和的委內瑞拉，或是哥國本地叛軍動的手。

有驚無險的刺殺

根據《英國廣播公司》報導，杜克的直升機在靠近委內瑞拉邊境的庫庫塔機場遭到襲擊，根據事後的照片看，子彈打到直升機上方，非常接近馬達的位置，不過所幸沒有造成任何人傷亡。聯合國、歐盟與美國也紛紛譴責這起攻擊事件。

事後國防部便展開調查，國防部長莫蘭諾祭出30億披索的高額懸賞金，鼓勵民眾向政府舉報有關於這起攻擊的線索，警方也在庫庫塔地區找到一把AK-47步槍與一把口徑7.62釐米的自動步槍，步槍上有委內瑞拉軍方的標誌，但目前尚未找到兇手。

長期內戰陰霾

庫庫塔地區長期以來也是哥倫比亞的兵家必爭之地，由於此區盛產古柯，是毒品古柯鹼的主要成分，因此無論哥倫比亞政府、毒梟、叛軍，甚至是委內瑞拉都想要掌握此區。哥倫比亞過去曾指控委內瑞拉資助境內左派叛軍「民族解放軍」，該組織一直是僅次於哥倫比亞人民軍的第二大反政府武裝勢力。

哥倫比亞長期以來受到人民軍侵擾，前總統桑托斯在2016年與人民軍簽下停戰協議，雖然協議後來遭到公投否決，但哥國延續50年的內戰仍大致結束。不過哥國境內還是陷入疫情擴張、委內瑞拉難民逃入，暴力與毒品充斥的衰敗社會。庫庫塔地區6月初曾發生汽車炸彈，造成36人死亡，但無人承認犯行。

疫情難以緩解

據《約翰霍普金斯大學》統計，哥倫比亞目前新冠肺炎共有416萬人確診、10.4萬人死亡，疫情雖然在3月降溫，但4月開始又持續升溫，25日有2.5萬人確診，疫情始終無法有效控制。

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