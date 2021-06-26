涉新疆影片被YouTube下架 哈薩克人權團體另辟蹊徑

路透社援引消息人士報導稱，哈薩克人權團體阿塔珠爾特志願者組織(Atajurt Kazakh Human Rights)正將它們的影片從YouTube轉至較不知名的奧德賽(Odysee)網站，原因是他們的部分影片被YouTube下架，其頻道甚至一度被封鎖。

其YouTube頻道的公開資料顯示，阿塔珠爾特志願者組織擁有兩個頻道，分別於2013年和2018年開設，較早開設的頻道以該組織和創辦人比拉仕(Serikzhan Bilash) 的名字命名，總共上傳12000多個影片，收獲逾1.2億次的點擊量，部分影片是關於人們聲稱家人在新疆失蹤的證詞。

一度被關

根據路透社報道，近兩個月來，該組織頻道上有12個影片遭人檢舉違反「網路霸凌和騷擾」政策，整個頻道於6月15日遭封鎖。該組織於6月17日在其twitter帳號上分別用中英文發帖表示：「我們整個民族艱苦奮鬥5年的成果一夜間化為烏有。Atajurt Kazakh Human Rights Serikzhan Bilash youtube 頻道不能被關!它是三百萬被關押在新疆集中營裡的所有的無辜的人的希望!」

該頻道的管理員向路透社透露，他們對影片被屏蔽提出申訴，其中一些影片得以恢復，但YouTube沒有解釋持續封鎖其他影片的原因。 在路透社詢問該頻道為何被刪除後，YouTube將其恢復，並解釋說他們收到有關這些影片的多次「犯規」舉報，這些影片中的人出示身份證證明自己與失蹤的人有關，從而違反了YouTube禁止個人身份信息出現在其內容中的政策。YouTube於6月18日解封了該頻道，但要求頻道管理員對影片中的身份進行模糊處理。

阿塔珠爾特組織則表示不願配合，因為擔心由此會影響影片的可信度。鑑於頻道可能會被YouTube進一步封鎖，他們決定將內容備份到Odysee網站上。Odysee是一個建立在名為LBRY的區塊鏈平台，旨在給予創作者更多的控制權。

「失去信任」

該組織創辦人比拉仕在在電話採訪中告訴路透社：「每天都會有新的藉口。我向來都不信任YouTube」，「但我們不再害怕了，因為我們有了LBRY這個後盾。最重要的是我們的資料是安全的。」

比拉仕出生於新疆，因為在哈薩克從事人權活動而多次被捕。他說，哈薩克當局於2017年警告他不要用「種族滅絕」來描述新疆的情況，他猜測這個命令是來自中國政府對哈薩克斯坦的壓力。

路透社還介紹，阿塔珠爾特志願者組織成立於2017年，由於引發外界對中國新疆人權侵犯問題的關注而受到人權觀察（Human Rights Watch）等國際組織的肯定。該組織去年從哈薩克斯坦遷往土耳其，原因是不堪當局騷擾。

YouTube: 正在溝通

對於阿塔珠爾特志願者組織的最新舉動，YouTube向路透社表示，其政策禁止通過發布非公開的個人信息來引起惡意關注，但對教育、紀錄片或科學類的影片做出例外規定，然而阿塔珠爾特的影片並不符合這些要求。

該公司還指出：「我們對記錄世界各地侵犯人權案例做出的負責任的努力表示歡迎」，「我們認識到這些影片的目的不是惡意披露個人身份信息……正在與阿塔珠爾特志願者組織針對我們的政策進行溝通。」

社媒上的新疆「美好生活」

與此同時，谷歌旗下的影片網站YouTube上也不乏宣揚新疆人生活美好自由的影片。《紐約時報》本周指出，北京正試圖用更精明、更有力的方法向全世界受眾傳播其政治信息：他們通過Twitter和YouTube製作並傳播了數以千計的影片，試圖借維吾爾人之口告訴全世界「我們很自由」。《紐約時報》和ProPublica對3000多個旨在展現新疆人真實生活的影片進行了長達數月的分析，發現了中國政府策劃影響力宣傳攻勢的證據。例如，在數以百計的新疆影片中，相關對話所用的短語和句子結構驚人地相似，通常完全相同。

本周早些時候，40多個國家發表聯合聲明，敦促中國允許聯合國人權事務負責人立即進入新疆，調查有關100多萬人被非法拘留的報告，其中一些人遭受酷刑或強迫勞動。北京對相關指控一直予以否認。中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團的高級外交官江映峰對該聲明加以駁斥，稱這是出於「政治動機」的干涉。

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