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最受金正恩歡迎的女歌手？北韓演奏團表演幾乎由「她」獻唱
北韓領導人金正恩6月20日觀看國務委員會演奏團的演出。演奏團當天共表演26首歌曲，其中22首由歌手金玉珠演唱引發外界關注。韓媒24日引述專家稱，這證明她是受金正恩寵愛的女歌手。
朝中社20日報導，金正恩與勞動黨高層共同觀賞國務委員會演奏團的表演，不過未有公布相關相片。朝鮮中央電視台在數天後播出表演的影片，顯示當中大部分歌曲由金玉珠獻唱。
韓國《朝鮮日報》24日引述北韓專家、東亞大學教授姜東完稱：「在一場演出中，一名歌手怎麼可以擔起這麼多節目？由此看來金玉珠是這次演出的核心。這證明她是受到金正恩寵愛的歌手。」
報導還指，北韓2月為已故領導人金正日誕辰紀念日（即北韓「光明星節」）舉行慶祝活動時，金正恩2次要求金玉珠Encore（再唱一次）。
金玉珠是誰？
金玉珠曾與金正恩夫人李雪主同為銀河水管弦樂團歌手。樂團解散後，金玉珠先後加入青峰樂團、牡丹峰樂團和三池淵管弦樂團，之後又成為國務委員會演奏團成員。
三池淵管弦樂團在2018年平昌冬奧會期間前往韓國，與韓國著名女子組合少女時代同台演出，金玉珠也是其中一員。報導稱，當年訪韓並演出的北韓歌手在回國後幾乎都銷聲匿跡，只有金玉珠留在大螢幕前，令她備受關注。
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文章授權轉載自《香港01》
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