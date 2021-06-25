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驚駭歷史！染病免從軍卻遭排擠 21歲青年帶槍屠殺全村33人

聯合新聞網 / 綜合報導
日本岡山縣在1938年，曾爆發一起屠村案件，兇手則是一位在村內被排擠的男子都井睦雄。圖擷取自マネー現代
日本岡山縣在1938年，曾爆發一起屠村案件，兇手則是一位在村內被排擠的男子都井睦雄。圖擷取自マネー現代

日本岡山縣在1938年5月21日，曾發生一起駭人殺人事件「津山事件」。事件中的兇手都井睦雄當時才21歲，他一個人攜帶武器，屠殺了居住在同村內的其他村民，造成30人死亡，3人輕重傷。最近日本媒體，再度報導此事件相關的後續，以及已被遺忘的兇手埋葬之處。

根據日本媒體「マネー現代」報導，犯案的都井當時是個身體不好的年輕人，曾因為肺結核的關係，被判定不用徵召入伍。但也因為如此，都井遭到村裡的排擠，和都井交往的女性們紛紛和都井斷絕往來。都井後來取得狩獵執照，時常帶槍在山林中徘徊，又引起許多村民的不安。

有次，都井為了照顧生病的祖母，偷偷將治療的藥物放入味噌湯中，但此舉被祖母發現，以為都井有意毒殺她，鬧到警方必須出面處理。警察最後沒收了都井的槍械、刀具等武器，而村里對都井的歧見也更加深入。憤怒的都井，靠著其他管道再次取得刀槍，立下了殺人計畫。

就在犯案當天，都井寫好遺書，要姐姐以後要好好照顧自己，接著切斷電線。村民以為只是普通的停電不疑有他，然而都井趁著深夜，備妥刀槍，首先砍下祖母的頭，然後再挨家挨戶，將村民們一一殺死。據說，都井在犯案過程中相當冷靜，有一位老人目擊他殺人時，茫然呆坐在原地，都井認為對方沒說過他壞話，就放了老人一馬。

都井犯案時間長達一個半小時，最後他到隔壁村落借紙筆，並且向該戶人家的小孩說「要好好用功唸書」後，就在深山中飲彈身亡。警方事後搜查，發現都井生前阮囊羞澀，財產只有不到66錢（相當於現在1000日幣或新台幣250元），村落也因為大量人口死亡，幾乎成為廢村狀態。

都井家宅後來賤價賣給外人，都井姐姐則按照遺囑，將他的遺體葬在祖母墳墓旁邊，但由於不能讓其他人知道，所以沒有建墓碑，只有一塊石頭當作標記。如今不管是都井姐姐，還是其他接手掃墓的子孫，都已經離開人世。這位震驚社會的兇手長眠之處，如今已埋藏在荒蕪的雜草之下了。

都井死後並沒有立墓碑，只有一塊石頭作為辨認。在掃墓的相關家屬都相繼過世下，四周已佈滿雜草。。圖擷取自マネー現代
都井死後並沒有立墓碑，只有一塊石頭作為辨認。在掃墓的相關家屬都相繼過世下，四周已佈滿雜草。。圖擷取自マネー現代

日本 岡山 殺人

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