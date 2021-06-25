三星千金為愛下嫁 夫卻長年酗酒家暴「夫妻感情已破滅」

愛情誠可貴，然而愛情的力量究竟可否超越社會階級，打破「門當戶對」的固有思維，即使在講求自由的今日，仍然不敢肯定。最近外國媒體，就報導了曾一時傳為美談的跨階級婚姻，最後卻仍以悲劇收場。

根據日本媒體「マネー現代」報導，韓國三星集團會長李健熙的長女李富真，曾和前夫任佑宰有場「格差婚姻」。李富真和任佑宰是在一次慈善晚會上邂逅，相戀。相比李富真的千金身份，任佑宰只是個普通職員而已。即使能擠進世界級的三星企業已屬不易，然而終究背景和李富真相距太大。

李富真花了好幾年的時間，總算是說服了一部份人，讓他與任佑宰在1999年成婚。三星為了培養任佑宰，不僅讓他到美國麻省理工留學，回來後還讓他接任副社長大位。然而，任佑宰終究才能有限，在公司治理上顯得捉襟見肘，背後還常被他人指指點點，讓他不斷累積了壓力。

2014年，李富真突然向法院申請離婚，這才一連串爆出任佑宰在10幾年的婚姻中，長期酗酒至酒精成癮，還對李富真家暴的事實。李富真宣稱「兩人感情已經破滅」，而任佑宰在法庭上供稱，他是受到李富真父女所逼，才會行為失序的。

兩人最後離婚成立，法院裁定李富真獲得孩子監護權，但須付141億韓元（約相當於新台幣3.49億）給任佑宰。曾經一場美好戀情，終究因為門不當戶不對，走不到童話般白頭偕老的結局。