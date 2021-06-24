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日本專家用老鼠實驗 高脂肪食物造成毛髮稀疏
日本研究團隊發現持續吃高脂肪食物導致肥胖的老鼠，將造成毛髮稀疏或掉毛的機制。人類被認為也有相同構造，專家指出，為預防掉髮，改變日常所攝取食物等生活習慣很重要。
日本放送協會（NHK）報導，日本東京醫科齒科大學及東京大學等組成的研究團隊，將這項研究發表在「自然」（Nature）期刊電子版。
研究團隊讓出生後22個月大的老鼠吃高脂肪食物，調查生活習慣對毛髮再生會帶來什麼樣的影響。
研究結果顯示，老鼠在持續吃高脂肪食物約一個月後，可以看到出現身體毛髮變稀疏的症狀；至於吃一般食物的老鼠，身體上的毛髮並沒有明顯變化。
毛髮是由毛細孔內被稱為「毛囊幹細胞」的細胞所再生，研究團隊在進行詳細調查時發現，持續吃高脂肪食物的老鼠，中性脂肪會屯積在毛囊幹細胞內，讓細胞在表皮等處發生變化。
目前已知隨著年齡增長，會出現毛髮稀疏或掉髮等情況，研究團隊表示，這是首次弄清楚生活習慣也會造成毛髮稀疏或掉髮的機制。
參與研究的東京大學醫科學研究所教授西村榮美說，人類被認為也有相同的構造，且進入中老年後，這種影響可能還會進一步擴大，所以為了預防掉髮，改變日常所攝取食物等生活習慣很重要。
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