匈牙利反同法案 為歐盟峰會蒙上陰影

(德國之聲中文網) 在周四(6月24日) 的歐盟峰會前，匈牙利和歐盟委員會之間因該國有爭議的反同法案關系緊張。

歐盟委員會主席馮德萊恩說：「匈牙利的法案是一種恥辱」。匈牙利總理奧爾班立即駁斥了這一批評。

匈牙利法律禁止向未成年人提供的媒體內容中描述LGBT+群體。馮德萊恩致函奧爾班，抗議「明顯以性取向為由歧視的法案」。

她已宣布將采取法律措施。這位歐盟負責人在布魯塞爾發言時說，她相信在歐盟，每個人都可以「自由去愛他們想要愛的人」。

德國總理安默克爾也批評了這項立法。但奧爾班堅持認為，兒童的性教育應該在家裡進行。他告訴德國新聞社：「我們保護父母的這項任務。」

該集團27個成員國中的14個在周二發表了一份聯合聲明，批評匈牙利的法律。然而，許多東歐國家選擇不簽署這封信。

歐盟外交官警告，這場爭端不僅在匈牙利，在波蘭和斯洛文尼亞都可能引發一場關於法治的激烈辯論。歐盟委員會和部長理事會對匈牙利和波蘭違反法治的訴訟已經持續了多年，例如，歐洲法院（ECJ）已經命令波蘭保證其法官的獨立性。到目前為止，這項行動還沒有成功。

保加利亞阻北馬其頓加入歐盟

在即將舉行的峰會上，保加利亞可能會使事情進一步復雜化。盡管北馬其頓加入歐盟的談判符合所有正式標准，但保國政府堅持拒絕撤銷其否決權。

保加利亞是唯一反對北馬其頓加入的歐盟成員國，其堅持認為，一系列的文化、歷史和領土爭議仍然需要得到解決。

北馬其頓加入歐盟的難題已經持續了一年多，如果這個問題沒有進展，阿爾巴尼亞的加入也不會有進展。這兩個國家都是「擴大方案 」的一部分。

德國外交部歐洲事務國務部長羅斯 (Michael Roth)敦促保加利亞停止否決北馬其頓加入歐盟。然而，保加利亞的歐洲事務部長阿力山卓夫 (Rumen Alexandrov)已經明確表示，他的國家將在7月斯洛文尼亞擔任歐盟輪值主席國時恢復談判。換句話說。歐盟成員應該期望保加利亞在24日的峰會上不會做出任何讓步。

一個平淡的峰會？

峰會的官方議程只包含四個關鍵詞：新冠疫情、經濟復蘇、移民和對外關系。領導人似乎不會達成什麼實質性的協議，或者在各種問題上有很大的分歧，因為在會議之前流傳的峰會宣言草案中言辭模糊。此外，德國總理默克爾甚至沒有在其最後一次定期峰會前為布魯塞爾的記者們舉行慣常的簡報。

另一方面，歐盟人士將討論集團與土耳其的關系，盡管籌備峰會的外交官暗示不會達成具體決定。從一份峰會宣言草案來看，土耳其將被要求緩和與塞浦路斯和希臘在地中海天然氣儲備方面的緊張關系。

草案指出，對以適當、相稱和可逆的方式在共同感興趣的領域上加強與土耳其的關系，歐盟保持開放。然而，歐洲國家元首和政府首腦在3月份已經表達了這一立場。最重要的是，歐盟希望延長歐盟與土耳其的移民協議，該協議要求土耳其阻止敘利亞難民前往歐洲。此前，2016年的協議已經被暫時延長。

與此同時，土耳其總統埃爾多安一直在利用該協議向歐盟施壓，試圖淡化侵犯人權行為和迫害媒體和異義者的批評。21日，默克爾總理在柏林與意大利總理德拉吉會談後表示，「沒有土耳其的合作，我們將一無所獲」。然而，希臘希望歐盟對土耳其施加更多壓力，並阻止德國向土耳其海軍交付潛艇。

新的俄羅斯戰略

該集團與俄羅斯的緊張關系預計將成為24日晚上晚宴的主題。歐盟外交事務高級代表博雷爾（Josep Borrell）將就烏克蘭、白俄羅斯和納瓦爾尼（Alexei Navalny）等反對派人物提出與莫斯科進行對話的戰略。

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