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以色列研發人造雞肉 盼推動環保食品革命

中央社 / 以色列耐斯茨奧納23日綜合外電報導

全球人口持續增加，為以環保方式供應更多糧食，以色列在實驗室中培育出「人造雞肉」，據稱其外觀與口感都與真實的雞肉相差無幾。

法新社報導，在以色列中部城鎮耐斯茨奧納（NessZiona）科學園區內，有家叫做「雞肉」（The Chicken）的小餐館，專門供應人造雞肉製成的漢堡和絞肉飯捲，其肉類原料都是鄰近的「超級肉類」（SuperMeat）生產基地「培養」出來的。

「雞肉」餐館是超級肉類的試驗場，定期舉辦試吃活動，以在等待主管機關核准上市的同時，了解顧客的喜好與意見。

透過餐館內的窗戶，可看見明亮的實驗室，裡面的技術人員正密切監控大型不鏽鋼發酵槽內的狀況。

超級肉類執行長薩維爾（Ido Savir） 表示：「這是全球首次有人可以親眼看見生產和製造過程，並品嚐人造肉類產品。」

要生產人造雞肉，必須先從受精雞蛋內取出細胞，並放入以植物為基底，含有蛋白質、脂肪、糖、礦物質、維生素的培養液中。用這種方式培養出來的雞肉，生長速度很快，半天體積就會加倍。薩維爾表示，該公司每週產量至少可達數百公斤。

薩維爾指出，「透過這種生產方式，我們將能減少使用土地、水及其他許多資源，同時確保產品非常健康、乾淨」。此外，人造雞肉也沒有傳統工廠式飼養雞隻流行病盛行的問題。

不過，人造雞肉究竟是不是葷食，這個問題不僅素食者要思考，以國相關當局也尚未認定。以國首席拉比組織委員會（Chief Rabbinate Council）成員魏茲（Eliezer Simcha Weisz）認為，利用不傷害環境、零殘忍方式生產肉類，屬於正面發展，預料人造雞肉最終可以順利取得猶太潔食認證。

以色列 素食者 猶太

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