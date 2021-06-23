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Google廣告疑壟斷 歐、美圍剿清查

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
Google 廣告有助長壟斷之嫌，遭歐盟清查。（螢幕截圖）
Google 廣告有助長壟斷之嫌，遭歐盟清查。（螢幕截圖）

Google廣告與應用程式商店涉嫌壟斷市場，已遭到歐盟與美國多州清查！歐盟認為，Google的廣告投放方式將助長市場壟斷，嚴重降低廣告購買者的競爭者接觸消費者的可能性。美國猶他州、紐約州等地區檢察官準備針對Google Play助長應用程式市場壟斷起訴 Google。

歐盟、美國嚴厲指控

據 CNN 報導，歐盟於週二表示，此次調查內容主要針對Google搜尋引擎是否為了達到提升特定廣告投放者瀏覽數增加的目的，限制特定網頁的瀏覽數據流量，並保留相關操作數據，進一步扭曲網路市場競爭的公平性。

此外，歐盟首席反壟斷官員維斯塔格認為，Google廣告已經滲透了整個網路廣告供應鏈架構，在出售廣告空間的同時，也扮演了廣告仲介的角色，從過去操作中保留的數據，繼續投放具有針對性的廣告。

美國電台則指出，有3位知情人士透露，美國某州的檢察官最快下週就會針對Google發起訴訟，指控Google應用程式商店Google Play違反反壟斷法，相關訴訟資料可能會提交與北加州聯邦法院審理。

Google喊冤不服

面對歐盟與美國各州的反壟斷圍剿行動，Google發言人喊冤表示，Android系統是目前唯一允許使用者從多個應用程式商店下載App的系統，如果使用者有意，完全可以不透過Google Play，直接從瀏覽器安裝其他應用程式商店或App。

據其中2位消息人士指稱，這起訴訟將著重於 Google 要求某些應用程式，使用Google自行開發的支付工具來銷售訂閱與內容，且這些應用程式供應商必須並向Google支付高達30%的銷售額。

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