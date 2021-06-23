生活費最貴城市 土庫曼首都難度日

中亞西南部的土庫曼首都阿什哈巴德生活費比香港、東京還要高！2021年世界生活費調查出爐，在209個城市中，阿什哈巴德打敗香港、東京等大都市，獲得生活費最貴城市的第1名寶座。調查分析，阿什哈巴德生活費高的原因，是因為當地快速通膨，加上經濟主要以出口石油為主，國際低油價讓土庫曼陷入經濟危機。

生活費比香港還高

根據《英國廣播公司》報導，世界上最大的人力管理諮詢機構美世22日發布了今年的城市生活費調查，該公司希望藉由此報告，讓政府與企業做為招攬國際人才的依據。在今年的調查中，土庫曼首都阿什哈巴德打敗去年第1的香港，坐上了全世界生活費最貴的城市。

阿什哈巴德面積約300平方公里、人口約100萬人，1948年10月，阿什哈巴特受地震摧毀，此後在先總統尼亞佐夫的領導下進行重建，其中使用了大量的白色大理石作為建材，故阿什哈巴特又被稱為「白色大理石之城」。

通膨導致生活困頓

《美世》指出，他們是以全世界209個主要城市，從居住、交通與伙食費等指標進行綜合評估，阿什哈巴德去年原本排名第2，但因為快速的通膨導致今年反而超越去年第1的香港，榜單內還有黎巴嫩首都貝魯特位居第3、東京則排行第4，5至10名依序為蘇黎世、上海、新加坡、日內瓦、北京與伯恩。

相較排行榜前10名中，多數城市是因為經濟發展下，使得都市居住成本和物價上漲，阿什哈巴德與黎巴嫩則是因為當地急速惡化的通膨，且土庫曼身為前蘇聯衛星國家，經濟收益來源單一，多靠石油、天然氣出口獲利，近年來持續走低的油價讓該國經濟陷入衰退。

土庫曼1991年脫離蘇聯後，並沒有進行民主化，反而維繫著過去蘇聯時期的獨裁統治，現任總統別迪穆罕默多夫於2007年上任後，在國內大搞個人崇拜，迫害新聞自由，且無力解決國內通膨惡化問題，據國際人權組織調查，土庫曼的經濟因為疫情影響更加衰敗，並使原本就很嚴重的糧食危機更加惡化。

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