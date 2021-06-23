這家公司疫情期間業務爆量 老闆豪氣給700位員工一周「有薪喘息假」

線上約會應用程式Bumble宣布本週暫時關閉全球所有辦公室，提供700位員工一周有薪的「喘息假」。

英國廣播公司BBC報導，Bumble在疫情期間業務量暴增，股票上市且用戶量快速成長。

Bumble發言人透露一周「喘息假」仍有客服人員值班回覆用戶問題，而這些客服人員會再安排時間休假，確保他們休到整整一周的「喘息假」。

BBC指出，Bumble及旗下的交友應用程式Badoo今年1-3月付費用戶數量，較去年同期成長了30%。

31歲創始人赫德（Whitney Wolfe Herd）在Bumble 2月股票上市時，成為美國上市公司最年輕女性老闆。她當時一邊抱著1歲半的兒子，一邊敲上市鐘表示希望讓網路「更友善且更透明化」。