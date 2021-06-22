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澳洲大堡礁恐列瀕危 政府指政治干預

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
聯合國教科文組織打算以氣候變遷導致大堡礁狀況惡化為由，將其降級列入「瀕危」名單。(photo by Shwollo on Wikimedia under CC4.0)
聯合國教科文組織打算以氣候變遷導致大堡礁狀況惡化為由，將其降級列入「瀕危」名單。(photo by Shwollo on Wikimedia under CC4.0)

澳洲大堡礁恐列入「瀕危」世界遺產名錄，遭澳洲強烈反對，質疑受政治干預。聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）打算以氣候變遷導致大堡礁狀況惡化為由，降級列入「瀕危」名單，遭澳洲政府質疑是中國從中作梗，不過也有環保團體認為，是因為澳洲在珊瑚礁保育上做得還不夠之故。

提議大堡礁列瀕危名單

根據衛報報導，聯合國教科文組織發布草擬報告指出，儘管澳洲聯邦政府和州政府付出努力並取得部分成就，但改善水質的關鍵目標仍沒有實現，提議將大堡礁列入「瀕危」世界遺產名錄。

對此，澳洲環境部長雷表示，澳洲政府將強烈反對這項提議，官員對「聯合國官員背離保證感到震驚」，稱聯合國先前表示，今年不會將大堡礁列入瀕危世界遺產名錄。雷指出，「這個決定有缺陷，背後顯然有政治因素，破壞正當的程序。世界遺產委員會甚至沒有預示名錄，令人震驚。」

疑有政治因素

根據《路透社》報導，澳洲多年來致力將大堡礁排除在瀕危名錄外，而聯合國教科文組織的提議，恐導致其最終被取消世界遺產的稱號。一為政府消息人士指出，澳洲政府認為，中國官員在聯合國教科文組織中有強大的影響力，且會議將在中國舉辦，有可能是中國在雙方關係交惡之際，從中作梗。

然而，環保團體不認為該提議有政治性，並表示很明顯澳州在保護珊瑚礁方面做得不夠，特別是在氣候變遷所造成的破壞方面。世界自然基金會海洋部門主管雷克表示：「任何政府都沒有渠道可提供任何意見。這項建議是由世界知名科學家提出的。」

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世界遺產 澳洲 聯合國

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