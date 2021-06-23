他家整棟被燒光 起因竟是抽屜裡的未插電吹風機

英國一棟民宅11日被大火燃燒殆盡，起火原因竟是被放進抽屜的過熱吹風機。

英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導，火焰和煙霧從屋頂和前窗冒出，消防隊員下午2點抵達現場，到下午6點後才撲滅烈火，期間消防隊員請附近居民緊閉門窗、起火處兩側房屋內的居民撤離家園。

報導指出，民宅開始起火時，屋主正巧不在屋內。附近居民表示：「我在上午11點左右就聞到煙味，所以火在消防隊來之前應該持續了幾個小時了。」另一名居民提到：「火勢一度被控制住，但隨後再次變大。」最終民宅徹底被大火吞噬，大部分屋頂已毀。

消防隊指出：「吹風機的『輻射熱 』（radiant heat） 讓抽屜及其內容物著火，並蔓延到整棟房子。大家在收電器前，一定要先確定電器已經冷卻下來了。」