寶寶因濃密毛髮爆紅 毛多真相卻令人心酸

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，北愛爾蘭3個月大的男嬰賈克森-詹姆斯（Jaxon-James Ayers）比預產期早產8周，近期他因異常濃密的頭髮在社群平台爆紅。母親夏農（Shannon Ayres）解釋他厚重的毛髮是服藥產生的副作用。

夏農說賈克森-詹姆斯被診斷出患有罕見的先天性疾病高胰島素症（hyperinsulinism），自然發生率約每30000個出生的嬰兒中會有1個（1/30000）。為了維持他血糖處於正常狀態，他必須定期服用藥物二氮嗪（Diazoxide），但藥物副作用是頭髮異常生長，導致賈克森-詹姆斯頭髮比一般男嬰多很多。

夏農表示人們對賈克森-詹姆斯的髮量感到震驚，還開玩笑說：「他很快就得準備剪頭髮了。」但是夏農透露自己也收到負評：「有時網友指責我是不是幫他劃眉毛，或後製他濃密的頭髮。」 夏農認為這類意見「很搞笑」，但大部分的回饋都很可愛。