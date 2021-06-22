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雲林殯葬女員工打疫苗後餵母乳 隔天女嬰猝死

才剛火化家屬忙著搶遺骨…他分享火葬場經驗嘆：人心比鬼怪可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
日本前火葬場員工下駄華緒，在youtube上分享自己過去的工作經驗，並且認為「人心比火葬場的幽靈鬼怪還可怕」。圖擷取自youtube
日本前火葬場員工下駄華緒，在youtube上分享自己過去的工作經驗，並且認為「人心比火葬場的幽靈鬼怪還可怕」。圖擷取自youtube

葬禮雖然依據個人狀況有別，但大多是抱持著莊嚴的心態，以求能好好送完死者的最後一程。最近日本就有曾在火化場工作過的人，分享他過去的所見所聞，以及一些死亡方面的相關風俗。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，曾經在火葬場工作過的怪談youtuber下駄華緒，近日與媒體分享他過去在火葬場的經驗。下駄表示，對許多家屬而言，繼承死者的遺骨是件大事。但過去曾有火葬場員工，不小心把遺骨的垃圾處理掉，因而引發糾紛，最後還付了家屬賠償金才擺平。

有次，一位90多歲的男性遺體火化，整理出遺骨之後後，他的兒子、女兒以及其他親戚人士，就在火葬場互相爭搶遺骨的繼承權，還因此爆發口角衝突。由於類似場景屢見不鮮，讓下駄不禁認為，雖然火葬場的性質常與幽靈鬼怪掛勾，被認為是恐怖的地方。但看在下駄眼裡，真正可怕的，恐怕還是人類的私欲。

下駄還分享，其實在二戰前的日本，有著吃死者骨頭的風俗。這項習俗被稱為「骨嚙」，被認為是對死者的一種深層的哀悼。當然，現在如果在火葬現場食用死者骨頭，恐怕會被覺得是一種不敬行為。而且實際面上來看，火化後的死者遺骨非常燙，如果想趁人不注意時偷拿來吃，很可能造成相關部位灼傷。

下駄最後提醒，雖然大家會想放些東西跟死者一起火化，但不是說什麼都可以的，最好事先跟火葬場確認才行。例如眼鏡的玻璃和金屬部分容易燒不全，手機等3C用品有電池爆炸的危險，釣竿的碳纖維部分曾造成過火爐故障、使用真鈔去燒會觸犯損毀國幣罪等等。另外，如果放入還活著人的照片一起燒，在習俗上也有「那個人會被一起帶走」的說法，如果在意的話千萬要規避。

火葬 日本

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