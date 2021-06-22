失業老爸想去Costco工作 女兒上網許願竟美夢成真

美國58歲男性傑夫（Jeff）一年多前因疫情遭解僱。日前他告訴女兒麗貝卡（Rebecca Mix）自己想去量販店Costco上班。一心想幫老爸圓夢的麗貝卡發布這個心願到社群平台上，沒想到竟美夢成真。

麗貝卡表示自己已離家6年，很想念爸爸，為他找工作是自己能盡的微薄之力。傑夫一生都在工作，他當過送報員、雜貨店員工、汽車廠主管、警衛。他過去10年則在當地醫院擔任資材協調員，但醫院去年4月面臨疫情重創開始大規模裁員，傑夫因此丟了飯碗。

麗貝卡提到老家距離Costco僅15分鐘路程，且傑夫聽說Costco員工福利佳，所以即使傑夫沒大學學位，也缺少顯赫的工作經歷，他仍夢想能在提供醫療保健、給薪假、公司文化好的Costso工作。

麗貝卡上個月初在社群平台發文說因疫情失業的爸爸真的很想為 Costco工作。麗貝卡透露當時只希望人們看到貼文能提供一些工作機會，發文後就忘記這件事，直到自己登入臉書收到陌生人的私訊，才發現對方竟是當地一家Costco的經理。

該經理表示自己在離傑夫家40分鐘路程開分店，如果傑夫考慮在不同的地點工作，他很樂意協助。

麗貝卡解釋，Costco總裁傑立尼克（W. Craig Jelinek）無意間看到她的貼文，就發電子郵件給幾家分店，指示相關人員面試傑夫，才讓傑夫獲得這千載難逢的機會。

傑夫參加2次電話面試後就沒下文。直到本月15日麗貝卡收到傑夫的訊息，裡面是他全新的Costco員工證照片。她在得知好消息後問傑夫可否在社群平台分享，傑夫回答：「當然可以，但我不知道為什麼人們會在乎這件事。這只是一份工作。」

麗貝卡認為人們在經歷如惡夢般的疫情後，似乎很樂於上網分享奇特的集體歡愉片刻。麗貝卡指出他們家過去一年像許多人一樣經歷悲傷和混亂，能在此刻擁有這種美妙的火花是份禮物，尤其發生在自己爸爸身上。

目前為兼職員工的傑夫說他第一天值班結束、參觀商店時，一名麵包店員工隨口提到：「不知道他們什麼時候會雇用推特上那個傢伙。」傑夫開心的回應：「我就是推特上那個傢伙。」