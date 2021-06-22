快訊

雲林殯葬女員工打疫苗後餵母乳 隔天女嬰猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失業老爸想去Costco工作 女兒上網許願竟美夢成真

聯合新聞網 / 綜合報導
失業老爸(右)想去Costco工作，女兒(左)上網許願竟讓美夢成真。圖／取自guardian
失業老爸(右)想去Costco工作，女兒(左)上網許願竟讓美夢成真。圖／取自guardian

美國58歲男性傑夫（Jeff）一年多前因疫情遭解僱。日前他告訴女兒麗貝卡（Rebecca Mix）自己想去量販店Costco上班。一心想幫老爸圓夢的麗貝卡發布這個心願到社群平台上，沒想到竟美夢成真。

麗貝卡表示自己已離家6年，很想念爸爸，為他找工作是自己能盡的微薄之力。傑夫一生都在工作，他當過送報員、雜貨店員工、汽車廠主管、警衛。他過去10年則在當地醫院擔任資材協調員，但醫院去年4月面臨疫情重創開始大規模裁員，傑夫因此丟了飯碗。

麗貝卡提到老家距離Costco僅15分鐘路程，且傑夫聽說Costco員工福利佳，所以即使傑夫沒大學學位，也缺少顯赫的工作經歷，他仍夢想能在提供醫療保健、給薪假、公司文化好的Costso工作。

麗貝卡上個月初在社群平台發文說因疫情失業的爸爸真的很想為 Costco工作。麗貝卡透露當時只希望人們看到貼文能提供一些工作機會，發文後就忘記這件事，直到自己登入臉書收到陌生人的私訊，才發現對方竟是當地一家Costco的經理。

該經理表示自己在離傑夫家40分鐘路程開分店，如果傑夫考慮在不同的地點工作，他很樂意協助。

麗貝卡解釋，Costco總裁傑立尼克（W. Craig Jelinek）無意間看到她的貼文，就發電子郵件給幾家分店，指示相關人員面試傑夫，才讓傑夫獲得這千載難逢的機會。

傑夫參加2次電話面試後就沒下文。直到本月15日麗貝卡收到傑夫的訊息，裡面是他全新的Costco員工證照片。她在得知好消息後問傑夫可否在社群平台分享，傑夫回答：「當然可以，但我不知道為什麼人們會在乎這件事。這只是一份工作。」

麗貝卡認為人們在經歷如惡夢般的疫情後，似乎很樂於上網分享奇特的集體歡愉片刻。麗貝卡指出他們家過去一年像許多人一樣經歷悲傷和混亂，能在此刻擁有這種美妙的火花是份禮物，尤其發生在自己爸爸身上。

目前為兼職員工的傑夫說他第一天值班結束、參觀商店時，一名麵包店員工隨口提到：「不知道他們什麼時候會雇用推特上那個傢伙。」傑夫開心的回應：「我就是推特上那個傢伙。」

老爸的Costco員工證。圖／取自twitter@mixbecca
老爸的Costco員工證。圖／取自twitter@mixbecca

Costco 疫情 面試 量販店 失業

延伸閱讀

麥當勞得來速遇陌生人暖舉 她驚喜「以為是詐騙」

美國奧客不給小費只賞「口罩」二字 暖心客挺老闆留小卡片

13歲少年違反校規就是不脫帽 校長暖舉處理被網讚：真正的教育人

孝子帶罹患阿茲海默症母親旅行18個月 病情竟奇蹟似好轉

相關新聞

才剛火化家屬忙著搶遺骨…他分享火葬場經驗嘆：人心比鬼怪可怕

葬禮雖然依據個人狀況有別，但大多是抱持著莊嚴的心態，以求能好好送完死者的最後一程。最近日本就有曾在火化場工作過的人，分享他過去的所見所聞，以及一些死亡方面的相關風俗。

失業老爸想去Costco工作 女兒上網許願竟美夢成真

美國58歲男性傑夫（Jeff）一年多前因疫情遭解僱。日前他告訴女兒麗貝卡（Rebecca Mix）自己想去量販店Costco上班。一心想幫老爸圓夢的麗貝卡發布這個心願到社群平台上，沒想到竟美夢成真。

上帝沉默之殺？加拿大原住民學校的種族滅絕

「加拿大歷史中最陰暗的一頁...轉型正義的一天是否可能到來？」5月底加拿大卑詩省爆發一所廢棄的原住民寄宿學校「坎盧普斯印第安寄宿學校」地底下，開挖出215具兒童遺骸，最小年紀的兒童僅有3歲，令國內外震驚。

亂倫繼父變暴力丈夫！法國女子忍了23年 開槍轟斃他

法國40歲女子巴科特（Valerie Bacot）2016年時因無法忍受長期遭到自己的前繼父、時任丈夫波萊特（Danie...

瓶中信三年後現蹤 收送2少年成好友

瓶中信真的有可能飄洋過海，還被人拾起！當時才13歲的史密斯，於2018年在美國東岸投下了數個瓶中信，並留下聯絡方式。其中一瓶在3年後抵達葡萄牙亞速爾群島，被17歲的桑多士拾起。兩人在聯絡上後，也決定要保持聯繫，珍惜這份得來不易的友情。

新加坡開放餐廳內用 麥當勞BTS套餐僅限外送

新加坡疫情趨穩，今天起恢復開放餐廳內用，但最多只能2人一桌。麥當勞與韓國天團防彈少年團（BTS）合作的聯名套餐也同天開賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。