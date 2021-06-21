瓶中信三年後現蹤 收送2少年成好友

瓶中信真的有可能飄洋過海，還被人拾起！當時才13歲的史密斯，於2018年在美國東岸投下了數個瓶中信，並留下聯絡方式。其中一瓶在3年後抵達葡萄牙亞速爾群島，被17歲的桑多士拾起。兩人在聯絡上後，也決定要保持聯繫，珍惜這份得來不易的友情。

根據《英國廣播公司》報導，今年16歲的史密斯，2018年跟隨家人去美國東岸羅德島度假時，出於好奇心，向大西洋投入了數個瓶中信。他在瓶內留下這樣的訊息：「現在是感恩節，我13歲，正在拜訪羅德島的親戚。我來自佛蒙特，若找到我請聯絡messageinabottle2018@gmail.com」。

這封信在大西洋上漂流許久後，最終被4800公里外的桑多士拾獲。桑多士在與其母親分享這封信後，決定按照信中指示，寄一封電子郵件到瓶中的信箱。但因為時間過久，史密斯早已忘記要定期檢查信箱，最終是靠桑多士母親的臉書貼文引起媒體注意，史密斯在看到媒體報導後，才回信促成這段友情。

美國《波士頓環球報》指出，桑多士當時是在亞速爾群島的近海捕魚。因為他平常有撿拾海上漂流物的習慣，才會撿起史密斯的瓶中信。巧合的是，桑多士一家在他5歲以前也住在美國波士頓，距離佛蒙特並不是很遠。

史密斯表示，他們當時投入數個瓶中信，但大多在不久之後就被其他人拾起並回信。但這封在3年後才抵達目的地，再加上桑多士曾住在同一區域，讓這份友情顯得十分特別。為此，史密斯表示他們應該會嘗試保持聯繫，來紀念這段相當特別的瓶中信旅程。

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