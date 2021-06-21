快訊

台南檢察長特權打疫苗？ 基層PO文要告發貪瀆 南檢回應了

瓶中信三年後現蹤 收送2少年成好友

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
一個瓶中信在經歷3年的海上旅程後，從美國東岸飄到葡萄牙亞速爾群島，促成一段跨大西洋的友情。（photo by Atlantios via pixabay, used under CC License）
一個瓶中信在經歷3年的海上旅程後，從美國東岸飄到葡萄牙亞速爾群島，促成一段跨大西洋的友情。（photo by Atlantios via pixabay, used under CC License）

瓶中信真的有可能飄洋過海，還被人拾起！當時才13歲的史密斯，於2018年在美國東岸投下了數個瓶中信，並留下聯絡方式。其中一瓶在3年後抵達葡萄牙亞速爾群島，被17歲的桑多士拾起。兩人在聯絡上後，也決定要保持聯繫，珍惜這份得來不易的友情。

根據《英國廣播公司》報導，今年16歲的史密斯，2018年跟隨家人去美國東岸羅德島度假時，出於好奇心，向大西洋投入了數個瓶中信。他在瓶內留下這樣的訊息：「現在是感恩節，我13歲，正在拜訪羅德島的親戚。我來自佛蒙特，若找到我請聯絡messageinabottle2018@gmail.com」。

這封信在大西洋上漂流許久後，最終被4800公里外的桑多士拾獲。桑多士在與其母親分享這封信後，決定按照信中指示，寄一封電子郵件到瓶中的信箱。但因為時間過久，史密斯早已忘記要定期檢查信箱，最終是靠桑多士母親的臉書貼文引起媒體注意，史密斯在看到媒體報導後，才回信促成這段友情。

美國《波士頓環球報》指出，桑多士當時是在亞速爾群島的近海捕魚。因為他平常有撿拾海上漂流物的習慣，才會撿起史密斯的瓶中信。巧合的是，桑多士一家在他5歲以前也住在美國波士頓，距離佛蒙特並不是很遠。

史密斯表示，他們當時投入數個瓶中信，但大多在不久之後就被其他人拾起並回信。但這封在3年後才抵達目的地，再加上桑多士曾住在同一區域，讓這份友情顯得十分特別。為此，史密斯表示他們應該會嘗試保持聯繫，來紀念這段相當特別的瓶中信旅程。

【更多精采內容，詳見

波士頓

延伸閱讀

力量的爭議：東京奧運許可的「跨性別舉重國手」...公平嗎？

舉重／奧運史上第一人 紐西蘭變性選手將征戰東奧

搶先歐美人逾千年！ 研究：南極洲最早由毛利人發現

MLB／新秀威廉斯首轟就是再見全壘打 助費城人氣走勇士

相關新聞

瓶中信三年後現蹤 收送2少年成好友

瓶中信真的有可能飄洋過海，還被人拾起！當時才13歲的史密斯，於2018年在美國東岸投下了數個瓶中信，並留下聯絡方式。其中一瓶在3年後抵達葡萄牙亞速爾群島，被17歲的桑多士拾起。兩人在聯絡上後，也決定要保持聯繫，珍惜這份得來不易的友情。

新加坡開放餐廳內用 麥當勞BTS套餐僅限外送

新加坡疫情趨穩，今天起恢復開放餐廳內用，但最多只能2人一桌。麥當勞與韓國天團防彈少年團（BTS）合作的聯名套餐也同天開賣...

傳查理王儲繼位將修法 不讓亞契當王子哈利梅根氣炸

英國哈利王子與妻子梅根3月上旬在歐普拉專訪時，抖出一堆不利王室的猛料，讓全球觀眾看傻眼，也激怒王室人員與不少民眾。「每日...

錯誤訊息釀歧視 AIDS患者籲世界省思

「政府並未記取每一次疫情的教訓，一再重蹈覆轍。」數位AIDS（愛滋病）患者指出，新冠肺炎患者及黃種人因為美國總統川普的歧視言論而遭到歧視，與當初AIDS爆發初期

女殺伴侶布置成自殺場景 Google搜尋關鍵字紀錄成有罪依據

澳洲46歲女性達希日前謀殺42歲伴侶鄧巴，卻試圖將命案現場布置成鄧巴自殺，15日被判有罪。檢察官發現達希跟鄧巴交往沒多就開始研究殺死他的方法，還用Google搜尋「如何自殺」等關鍵字。

美4歲女失禁遭狠母罰站3天 無力倒地撞頭亡 13歲長女被迫助埋屍

美國北卡羅來納州去年發生恐佈虐兒命案，近日當地傳媒再揭露案中細節，涉事31歲母親的狠毒無情舉動引來網友一致炮轟。根據警方搜查令內容，慘死的4歲女童於去年8月因出現失禁，被媽媽強逼連續罰站3天，不得休息，她終無力站立跌倒，頭部着地撞傷不治。狠母隨即將女兒屍體放進垃圾袋，然後置於後車箱5天，直至發臭後才打算埋屍，更強迫13歲長女幫忙搬運屍體。案件於今年5月才被揭發，警方將涉事母親拘捕，她正被控謀殺和虐待兒童罪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。