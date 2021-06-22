剖腹產寶寶出生臉上出現長長刀痕 醫院稱：這很常見

葬禮雖然依據個人狀況有別，但大多是抱持著莊嚴的心態，以求能好好送完死者的最後一程。最近日本就有曾在火化場工作過的人，分享他過去的所見所聞，以及一些死亡方面的相關風俗。

2021-06-22 09:25