錯誤訊息釀歧視 AIDS患者籲世界省思

「政府並未記取每一次疫情的教訓，一再重蹈覆轍。」數位AIDS（愛滋病）患者指出，新冠肺炎患者及黃種人因為美國總統川普的歧視言論而遭到歧視，與當初AIDS爆發初期、政府錯誤引導染病途徑，造成社會誤解的過程相似，呼籲世界應記取這幾次疫情的經驗，並深切反省否則將一再重蹈覆轍。

新流行病患者遭孤立

據時代雜誌報導，在首波疫情倖存的AIDS患者認為，當初AIDS的疫情爆發過程與新冠肺炎非常相似。

南部艾滋病聯盟社區行動經理吉娜・布朗是一名AIDS患者。她說，在AIDS爆發初期，政府並不願意深入的了解這種疾病，也不願意正確公開確診數目，並一再重申AIDS是來自男同性戀者或靜脈注射毒品、濫交、性工作等，使疾病被嚴重污名化，也使患者產生強烈的孤立感。

居住於舊金山的跨性別法律中心資深主任張柏芝也認為，美國政府當初未能對新冠肺炎疫情做出即時反應，慌亂程度與HIV病毒橫行時相去不遠，「我認為這類疫情爆發是具有週期性的。這不是第一次爆發流行病，也不會是最後一次。」

疫情使人失去人性

對於新冠肺炎疫情，吉娜感嘆說，不論是新冠病毒還是HIV病毒大流行，受創最深的永遠是邊緣民眾，比如HIV病毒爆發時的黑人與男同性戀者、新冠肺炎疫情下的黑人與黃種人等，「無論是 HIV 還是 COVID，我們都沒有看到彼此的人性。」

吉娜回憶，在她染上AIDS的初期，人類對於病毒的傳播方式還不夠了解，她的家人也因此不願意與她進行任何接觸，「當我生了女兒時，醫院裡從來沒有人來過我的房間。他們把我的食物放在門外，我不得不自己把托盤拿進來。」

此外，據NBC新聞報導，流行病加劇菲律賓裔美國人的抑鬱和焦慮感，且專家認為這種焦慮與新冠肺炎造成的反亞裔種族主義關係密切，且資訊落差造成的認知斷層，使部分民眾對疫苗與防疫措施產生抵制心理，並因此嚴重影響家庭關係。

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