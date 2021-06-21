美4歲女失禁遭狠母罰站3天 無力倒地撞頭亡 13歲長女被迫助埋屍

美國北卡羅來納州去年發生恐佈虐兒命案，近日當地傳媒再揭露案中細節，涉事31歲母親的狠毒無情舉動引來網友一致炮轟。根據警方搜查令內容，慘死的4歲女童於去年8月因出現失禁，被媽媽強逼連續罰站3天，不得休息，她終無力站立跌倒，頭部着地撞傷不治。狠母隨即將女兒屍體放進垃圾袋，然後置於後車箱5天，直至發臭後才打算埋屍，更強迫13歲長女幫忙搬運屍體。案件於今年5月才被揭發，警方將涉事母親拘捕，她正被控謀殺和虐待兒童罪。

據報案發於去年8月，31歲母親班尼特（Malikah Bennett）因不滿4歲女兒米蓋利克（Miegellic）失禁弄濕褲子，要求她在洗衣房罰站3天，不准坐下休息或離開半步，米蓋利克最終全身乏力，向後倒下撞傷了頭部昏迷。班尼特曾試圖以心肺復蘇施救但不果，米蓋利克回天乏術。

狠母後將米蓋利克的屍體放在後車廂五天直到屍體開始發臭，後逼迫長女協助在後院埋屍。圖／取自 NewYorkPost

班尼特後來將女兒的屍體放進垃圾袋，置於休旅車的後車箱，就這樣過了5天，直至後車箱開始傳出臭味，班尼特才開車去買鏟子，並在後院挖洞，期間要13歲長女搬着妹妹的屍體，並放到挖好的洞內，母女再一同埋葬米蓋利克。

事至今年5月21日，當地兒童保護組織的職員探訪班尼特家後，對於米蓋利克的去向存疑而報案，警方搜查後終在後院發現女童的遺體，案件才得以揭發，而班尼特則涉嫌殺害女兒被捕。

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文章授權轉載自《香港01》